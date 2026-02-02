El Gobierno de Colombia expresó su interés en recomponer y fortalecer la alianza con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, en el marco de la visita del presidente Gustavo Petro a Washington, donde se reunirá con su par estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca.

La directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, quien acompaña al mandatario colombiano, afirmó que el Ejecutivo espera mantener una relación de cooperación estrecha con Estados Unidos y exponer de manera directa los avances del país en materia de política antidrogas.

Según explicó la funcionaria, la intención del Gobierno es sustentar con cifras concretas la estrategia actual contra el narcotráfico y presentar la visión de Colombia sobre las medidas que considera más efectivas para enfrentar este problema, en especial la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

La reunión entre Petro y Trump se da luego de un año marcado por tensiones diplomáticas, tras la decisión de Washington de retirar a Colombia de la lista de países que cumplen sus compromisos en la lucha contra las drogas y la posterior revocatoria del visado al presidente colombiano, hechos que deterioraron la relación bilateral.

Miranda se mostró optimista frente al encuentro y señaló que Petro es un mandatario que respalda sus planteamientos con datos verificables, razón por la cual confía en que la reunión permita explicar de forma clara los resultados que el país está obteniendo en la lucha contra el narcotráfico.

En ese contexto, indicó que la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito trabaja actualmente con cerca de 30.000 familias campesinas, con la meta de sustituir 30.000 hectáreas de cultivos de coca para el año 2026, a través de proyectos productivos legales como cacao, yuca y plátano.

La funcionaria sostuvo que la sustitución es la vía más efectiva para reducir la coca en Colombia, ya que ofrece alternativas económicas reales a las comunidades rurales y evita que las hectáreas erradicadas reaparezcan en otras zonas del país.

Como antecedente, recordó que durante el Gobierno de Iván Duque se erradicaron de manera forzosa alrededor de 130.000 hectáreas, pero al año siguiente se registró un aumento significativo de los cultivos ilícitos, debido a que muchas familias, al no contar con opciones de ingreso, regresaron a la ilegalidad.

Finalmente, Miranda aseguró que cuando la reducción de cultivos se realiza mediante programas de sustitución, las familias logran salir de la pobreza y no vuelven a sembrar coca, mensaje que el Gobierno colombiano espera transmitir a Estados Unidos para relanzar la cooperación antidrogas y recomponer la relación bilateral.

*Con información de EFE