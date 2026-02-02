¿Quién vistió a Bad Bunny en los Grammy 2026?

Bad Bunny es el hombre del momento y eso quedó muy claro tras la velada de entrega de los Premios Grammy 2026 este domingo 1 de febrero. En medio de su actual gira y a una semana de su show de medio tiempo del Super Bowl, en esta premiación a lo mejor de la música global se hizo con tres gramófonos en las categorías Mejor interpretación global, Mejor álbum de música urbana’ y la más importante de la noche Mejor álbum del año.
Cuando Karol G y Marcello Hernández le entregaron el premio a Mejor álbum de música urbana, el conejo malo aprovechó para dar un discurso muy necesario sobre la actual situación de Estados Unidos, en la que el Gobierno ha hecho de la población migrante, especialmente la latinoamericana, un blanco de ataques y abusos.
La verdad detrás del look de Bad Bunny
Sin embargo, en una nota más ligera, otro detalle que llamó la atención de la participación de Bad Bunny en los Grammy fue el look por el que optó. Alejado del tradicional traje que los hombres llevan en este tipo de galas, él escogió una versión elevada, una silueta exagerada, resaltando los hombros y la cadera, dejando la cintura más ceñida, haciendo alusión a un corsé clásico, sobre todo teniendo en cuenta el detalle de ojales a lo largo de la espalda.
¿Pero quién fue la marca encargada de dar vida a esta visión? Nada más y nada menos que Schiaparelli, experta en alta costura. El ensamble en negro y blanco está firmado por Daniel Roseberry, director creativo de la casa de modas. Y en la cuenta oficial compartieron lo siguiente:
“El look de Benito es Schiaparelli hecho a la medida, un conjunto de smoking en terciopelo negro, inspirado en la botella original de la fragancia característica de la Maison, ‘Shocking’. El look estaba adornado con una solapa con cinta métrica y una espalda con cordones”.
Como el puertorriqueño no iba a cantar en la ceremonia no vio necesidad en cambiarse y se mantuvo con este atuendo a lo largo de toda la premiación. Ahora los ojos están puestos en él para saber cuál será el vestuario qué escogerá para su show de medio tiempo en el Super Bowl este domingo 8 de febrero.