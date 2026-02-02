¿Quién vistió a Bad Bunny en los Grammy 2026?

Bad Bunny es el hombre del momento y eso quedó muy claro tras la velada de entrega de los Premios Grammy 2026 este domingo 1 de febrero. En medio de su actual gira y a una semana de su show de medio tiempo del Super Bowl, en esta premiación a lo mejor de la música global se hizo con tres gramófonos en las categorías Mejor interpretación global, Mejor álbum de música urbana’ y la más importante de la noche Mejor álbum del año.

Cuando Karol G y Marcello Hernández le entregaron el premio a Mejor álbum de música urbana, el conejo malo aprovechó para dar un discurso muy necesario sobre la actual situación de Estados Unidos, en la que el Gobierno ha hecho de la población migrante, especialmente la latinoamericana, un blanco de ataques y abusos.

La verdad detrás del look de Bad Bunny

Sin embargo, en una nota más ligera, otro detalle que llamó la atención de la participación de Bad Bunny en los Grammy fue el look por el que optó. Alejado del tradicional traje que los hombres llevan en este tipo de galas, él escogió una versión elevada, una silueta exagerada, resaltando los hombros y la cadera, dejando la cintura más ceñida, haciendo alusión a un corsé clásico, sobre todo teniendo en cuenta el detalle de ojales a lo largo de la espalda.