¿Cuándo empieza el Tacofest en Bogotá y Cali?

Del 5 al 15 de febrero de 2026, Bogotá, Cali y otras ciudades del país se convertirán en el epicentro del sabor con una nueva edición del TACOFEST, el festival gastronómico que se ha consolidado como el evento más importante de la auténtica comida mexicana en Colombia.

Durante once días, el público podrá disfrutar de una experiencia culinaria que rinde homenaje a la tradición mexicana, reuniendo a restaurantes especializados y taquerías que apuestan por recetas artesanales, ingredientes originales y técnicas ancestrales.

Auténticos tacos mexicanos a precio especial

El TACOFEST 2026 ofrecerá una amplia variedad de tacos elaborados con tortillas mexicanas auténticas nixtamalizadas, uno de los grandes sellos del festival. Entre los sabores disponibles se destacan opciones tradicionales como pastor, birria, cochinita pibil, suadero, oreja, tripa, lengua, costilla al horno, pollo y bistec, además de combinaciones creativas que fusionan técnica y sabor.

Durante el evento, cada propuesta participante ofrecerá un plato de tres tacos por un precio especial de $20.900, lo que permite a los asistentes recorrer diferentes restaurantes y probar múltiples preparaciones.

¿Cómo participar y votar en el TACOFEST?

Los interesados pueden consultar todas las taquerías y restaurantes participantes a través del sitio oficial www.tacofestoficial.com, donde también encontrarán información para visitar los establecimientos o realizar pedidos en línea.

La elección de los mejores tacos del país se realizará en dos etapas:

Votación del público, que elegirá los cinco tacos más destacados de cada ciudad. Evaluación de un jurado especializado, conformado por taqueros tradicionales, empresarios gastronómicos y críticos culinarios, quienes calificarán las propuestas finalistas según sabor, creatividad y presentación.

Impacto económico y social del TACOFEST en Colombia

Más allá de la experiencia gastronómica, el TACOFEST tiene un fuerte impacto en la economía local y la industria restaurantera. El festival beneficia directa e indirectamente a más de 300.000 personas, impulsando ventas, empleo y consumo de productos especializados.

Según José Vargas, empresario restaurantero y organizador del evento, el festival ha logrado importantes avances en el sector:

“Gracias al TACOFEST hemos generado más de 2.500 nuevos puestos de trabajo en el país. Además, aumentamos la importación de chiles mexicanos a las plazas de mercado, disminuyendo sus precios y fortaleciendo el consumo. También hemos generado conocimiento y gusto por la verdadera comida mexicana, aumentando el número de taquerías y restaurantes mexicanos en Colombia”.