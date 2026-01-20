Textura natural y más tendencias en cabello para el 2026

Las tendencias de cabello para 2026 confirman un cambio profundo en la forma de entender la belleza. Lejos de imponer una única moda global, el nuevo año apuesta por estilos más flexibles, funcionales y conectados con la identidad personal. En un contexto donde el inicio de año suele traer propósitos de renovación, el cabello se convierte en una de las primeras decisiones para acompañar nuevas rutinas y formas de vivir el día a día.

De acuerdo con la experiencia de estilistas que trabajan en semanas de la moda internacionales, campañas editoriales y con celebridades, Dyson identificó las claves que marcarán la pauta en 2026. La conversación se aleja de los looks extremos y se centra en la salud capilar, la textura natural y la practicidad, aspectos especialmente relevantes en países como Colombia, donde el clima y la humedad influyen directamente en el cuidado del cabello.

Lo que marcará el cabello en 2026

Liso natural y con brillo saludable

El cabello liso regresa, pero sin rigidez. Predominan acabados suaves, con movimiento y apariencia sana, pensados para adaptarse a la cotidianidad.

Textura con intención

La aceptación de la textura natural crece a nivel global. El secado con difusor, el uso controlado del calor y el manejo preciso del aire serán claves para definir rizos y ondas sin frizz.

Cortes estructurales

Los bobs de líneas definidas toman protagonismo, mientras que el cabello largo se reinventa con capas integradas que aportan movimiento y ligereza.

Volumen como protagonista

Desde blow-outs inspirados en los años 90 hasta estilos ultra voluminosos, el volumen máximo marcará tendencia, siempre acompañado de brillo y bases bien trabajadas.

Recogidos más naturales

Los peinados recogidos dejan atrás la perfección rígida. Ahora incorporan textura, movimiento y detalles que priorizan la comodidad y la durabilidad.

Accesorios elevados

Listones y detalles metálicos aportan personalidad y sofisticación, convirtiéndose en aliados clave para elevar cualquier look.

Color cálido y dimensional

Los tonos castaños y rubios cálidos lideran las tendencias de color, junto con matices sutiles que aportan profundidad y luminosidad.

Tecnología y cuidado: aliados del estilo

Más que una lista de modas, las tendencias de cabello 2026 reflejan una nueva relación con la estética: el bienestar y la funcionalidad se imponen como valores centrales. En este escenario, la tecnología juega un papel clave. Herramientas como Dyson Airwrap™, Dyson Airstrait™, Dyson Corrale™ y Dyson Supersonic™ permiten lograr desde acabados lisos hasta volumen y definición, cuidando la fibra capilar gracias al control inteligente del calor.

Belleza con propósito y diversidad

La belleza se vuelve intencional y personal. Así lo resume Irinel de Leon, estilista de celebridades y embajadora global de Dyson Beauty: “Estamos entrando en un momento en el que la belleza está ligada a la identidad más que a seguir tendencias”.

En la misma línea, Matthew Collins, referente del estilismo profesional, destaca que 2026 celebra la coexistencia de múltiples estilos, texturas y expresiones. La industria deja atrás los modelos únicos y abraza la diversidad como nuevo estándar de belleza.