Inspiradora historia de los colombianos que llevan música electrónica por el mundo

Lo que empezó como una apuesta audaz de dos jóvenes emprendedores en Medellín hoy se consolida como un fenómeno global. SOULFIRE, el festival de experiencias de lujo que fusiona música electrónica, turismo premium y bienestar integral, anunció oficialmente que su próxima edición internacional se realizará en Río de Janeiro en 2026, marcando un nuevo hito en su proceso de expansión.

El proyecto, creado por los colombianos Sebastián Guarín y Jason Sánchez, se ha convertido en un caso emblemático de emprendimiento cultural con sello paisa. Desde escenarios exclusivos en las playas de Tailandia hasta las islas griegas, SOULFIRE ha logrado construir una comunidad internacional compuesta por empresarios, ejecutivos de alto nivel e influencers, posicionando el nombre de Medellín y Colombia en el mapa global de las experiencias de lujo.

Ambos fundadores comparten una formación académica en la Universidad EAFIT y una pasión profunda por la música electrónica. Guarín, mercadólogo con experiencia internacional en Australia, es reconocido en Medellín por la producción de eventos de alta gama con artistas de renombre mundial como Carl Cox y Loco Dice, además de su faceta como DJ desde 2019. Sánchez, administrador de negocios con énfasis en marketing, acumula más de 15 años de trayectoria en la escena electrónica, enriquecida por vivencias profesionales en Australia, Estados Unidos y Asia. Esta visión conjunta también se refleja en su rol como socios de la discoteca Viuz, un espacio clave para el posicionamiento de Medellín como epicentro de la música electrónica en Suramérica.