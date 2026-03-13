La Alcaldía Local de San Cristóbal abrió una convocatoria dirigida a mujeres de la localidad interesadas en fortalecer su autonomía económica mediante el acceso a licencias de conducción. La iniciativa contará con 80 cupos disponibles y busca brindar herramientas que amplíen las oportunidades laborales de las participantes.

La convocatoria hace parte de la estrategia distrital “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, que busca impulsar acciones para promover la autonomía económica de las mujeres y generar más oportunidades de crecimiento personal y profesional en los territorios.

Las interesadas podrán inscribirse de manera presencial el viernes 13 y sábado 14 de marzo de 2026, en distintos puntos habilitados por la administración local.

Lugares y horarios para inscribirse

Durante el viernes 13 de marzo, las mujeres podrán acercarse a los siguientes puntos:

Manzana del Cuidado Juan Rey: 9:00 a. m. – 1:00 p. m.

Manzana del Cuidado del SuperCADE 20 de Julio: 11:00 a. m. – 1:30 p. m.

Auditorio de la Alcaldía Local de San Cristóbal: 11:00 a. m. – 3:00 p. m.

El sábado 14 de marzo habrá un punto adicional de inscripción en:

Avenida Primera de Mayo con Carrera 10: 8:00 a. m. – 12:00 m.

La Alcaldía recomienda a las interesadas asistir con anticipación y llevar todos los documentos solicitados para poder completar el proceso de inscripción.

Requisitos para participar

La convocatoria está dirigida a mujeres entre los 18 y 55 años que residan en la localidad de San Cristóbal. Para participar, deberán presentar la siguiente documentación completa:

Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Carta de intención.

Recibo de servicio público de gas con vigencia menor a 60 días.

Copia del puntaje del Sisbén en categorías A, B o C hasta C8.

Formato de inscripción diligenciado.

Certificado de residencia en la localidad expedido por la Alcaldía Local.

Certificado del SIMIT (no mayor a 30 días) que indique estar a paz y salvo por multas o infracciones de tránsito.

Copia de la licencia de conducción categoría C1.

Las autoridades locales recordaron que no habrá subsanación ni recepción de documentos incompletos, por lo que la documentación deberá presentarse completa el día de la convocatoria.

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Una apuesta por la autonomía económica

El alcalde local, Carlos Hernando Macías, señaló que esta iniciativa busca fortalecer la autonomía económica de las mujeres y abrir nuevas oportunidades laborales.

“Desde la Alcaldía Local seguimos trabajando para generar más oportunidades para las mujeres de nuestra localidad. Esta convocatoria busca fortalecer su autonomía económica y brindar herramientas que les permitan ampliar sus oportunidades laborales y mejorar su calidad de vida”, afirmó.

Con esta convocatoria, la administración local busca seguir impulsando acciones que contribuyan al desarrollo económico, social y laboral de las mujeres en San Cristóbal, facilitando el acceso a herramientas que puedan mejorar sus oportunidades de empleo.