Todo parecía un trágico accidente de tránsito. Un carro estrellado contra un árbol, una mujer y su bebé sin vida dentro del vehículo y un hombre inconsciente esperando ayuda.

Pero lo que ocurrió esa madrugada en Bogotá no era un siniestro vial. Era, según la Fiscalía, la escena de un crimen cuidadosamente montada para engañar a las autoridades.

Los hechos ocurrieron el 12 de diciembre de 2025 en el barrio Bosque Popular, cerca del Jardín Botánico. Cuando los organismos de emergencia llegaron al lugar encontraron el vehículo subido al separador vial y colisionado de frente contra un árbol.

Dentro del carro estaban una mujer y un bebé de 10 meses sin signos vitales. En el asiento del copiloto se encontraba un hombre inconsciente. Todo apuntaba a un accidente.

Sin embargo, los análisis posteriores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y del Instituto Nacional de Medicina Legal revelaron algo inquietante: las heridas de las víctimas no correspondían a un choque vehicular.

La mujer tenía una herida en el cuello causada con arma cortopunzante, mientras que el bebé presentaba lesiones compatibles con zarandeo violento, lo que indicaría que el menor había muerto antes del supuesto accidente.

A partir de ese momento, la investigación dio un giro.

Las autoridades analizaron videos de cámaras de seguridad, muestras biológicas recuperadas en el automóvil y otras evidencias que permitieron reconstruir lo ocurrido antes del choque.

Según la Fiscalía, el hombre habría recogido primero a la mujer y luego se dirigieron al sector de Villa Luz para recoger al bebé.

Durante el trayecto, la madre se dio cuenta de que el niño estaba muerto y reclamó airadamente. En ese momento, su acompañante presuntamente la atacó con un cuchillo dentro del vehículo.

Después del crimen, el señalado agresor habría intentado fabricar la escena de un accidente para ocultar lo sucedido.

Según la investigación, limpió el carro, eliminó algunos objetos que lo comprometían, chocó el vehículo contra un árbol y acomodó el cuerpo de la mujer en el asiento del conductor para aparentar que ella iba al volante.

Luego se sentó en el puesto del copiloto con algunas lesiones y esperó la llegada de las autoridades para sostener la versión del accidente.

Las pruebas recopiladas permitieron a la Fiscalía imputarle los delitos de homicidio agravado, feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

El hombre no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.