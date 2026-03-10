Estas son las movilizaciones programadas en Bogotá del 10 al 15 de marzo

Entre el 10 y el 15 de marzo de 2026 se realizarán diversas movilizaciones ciudadanas en Bogotá. Durante estos días están previstas marchas, plantones y actividades culturales convocadas por colectivos sociales, organizaciones ciudadanas y comunidades académicas en diferentes sectores de la capital.

Las jornadas incluyen manifestaciones con reivindicaciones sociales y culturales que se desarrollarán principalmente en localidades como Engativá, Santa Fe y Teusaquillo. Debido a estas actividades, las autoridades distritales advierten que podrían presentarse afectaciones en la movilidad, especialmente en corredores viales cercanos a los puntos de concentración.

Además, la operación de algunas rutas troncales y TransMiZonales de TransMilenio podría registrar ajustes temporales, desvíos o retrasos durante el desarrollo de las movilizaciones.

Por esta razón, el Distrito recomienda a la ciudadanía planear con anticipación sus desplazamientos y consultar información actualizada sobre cierres viales o cambios en el transporte público.

Estas son las manifestaciones previstas entre el 10 y el 15 de marzo en Bogotá

La programación iniciará el martes 10 de marzo con un plantón convocado como mitin contra la empresa Securitas Colombia S. A. La actividad está prevista para las 9:00 de la mañana en la avenida calle 26 con carrera 92, en la localidad de Engativá.

El miércoles 11 de marzo, entre la 1:00 de la tarde y las 6:00 de la tarde, se realizará el evento cultural “Plantón ASAB contra el acoso y la inseguridad”. Esta actividad tendrá lugar en la sede ASAB de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ubicada en la localidad de Santa Fe.

Para el jueves 12 de marzo está convocada la marcha denominada “Paro Distrital 24 Horas”. La concentración iniciará a las 9:00 de la mañana en el Centro Administrativo Distrital (CAD), en la carrera 30, localidad de Teusaquillo, y tendrá como destino la Secretaría de Educación del Distrito.

Finalmente, el domingo 15 de marzo se desarrollará la marcha “Por la justicia de los cuidados y la vida digna garantizada #8M”. La movilización comenzará a las 10:00 de la mañana en la estación Minuto de Dios de TransMilenio y avanzará hacia la Alcaldía Local de Engativá y el parque Villaluz.

Acompañamiento institucional durante las movilizaciones

Las actividades contarán con el acompañamiento de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno, quienes estarán presentes para facilitar el diálogo entre las partes y promover la convivencia en el espacio público.

Este acompañamiento institucional busca garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, así como prevenir situaciones de conflicto durante las jornadas de movilización.

Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá reiteraron que el Distrito respalda el derecho ciudadano a la manifestación pacífica y promueve el uso responsable y autorizado del espacio público.

Recomendaciones para la ciudadanía

Ante la realización de estas actividades, las autoridades entregaron algunas recomendaciones para reducir afectaciones y facilitar la movilidad en la ciudad:

Planificar los desplazamientos con anticipación.

Consultar información actualizada sobre cierres viales o desvíos.

Si participa en alguna movilización, hacerlo de forma pacífica y respetuosa.

Atender las indicaciones de las autoridades y gestores de convivencia.

La ciudadanía puede mantenerse informada sobre cierres, desvíos y novedades de movilidad durante estas jornadas a través de las actualizaciones publicadas en Portal Bogotá.

Las autoridades reiteran que estar informado y planear los recorridos con anticipación permitirá minimizar las afectaciones en la movilidad durante esta semana de movilizaciones en la capital.