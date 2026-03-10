Marbelle volvió a convertirse en tendencia en redes sociales tras reaparecer con comentarios que generaron fuertes reacciones en el debate público. Conocida tanto por su trayectoria musical como por sus opiniones políticas, lanzó críticas contra Verónica Alcocer y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, desatando nuevamente la controversia en el escenario político colombiano.

Recientemente la cantante de música popular se pronunció en su cuenta de X con una serie de comentarios que rápidamente captaron la atención de sus seguidores y detractores, por supuesto, hablando de todo lo que vio durante la jornada de votación y elección de este 8 de marzo.

Su primera crítica estuvo dirigida a Verónica Alcocer, exesposa del presidente Gustavo Petro. Marbelle manifestó su inconformidad con el “look” que Alcocer lució durante la jornada electoral. En sus publicaciones, la artsta aseguró que la imagen de la primera dama “se parecía a la de un hombre” e insinuó que con ese estilo buscaba “volver a enamorar a Petro”.

Las declaraciones generaron una avalancha de reacciones en redes sociales, donde usuarios debatieron tanto el tono de los comentarios como el papel de las figuras públicas en las discusiones políticas.

Críticas también para Daniel Quintero

La polémica no terminó ahí. Marbelle también se refirió al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien buscaba consolidar su aspiración presidencial en el escenario político nacional.

Luego de que medios de comunicación informaran sobre los resultados adversos del exmandatario en consultas presidenciales, la cantante publicó un comentario que rápidamente se viralizó: