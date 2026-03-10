Juliana Guerrero reapareció en sesión de elección de rector en U. Popular del Cesar

La funcionaria Juliana Andrea Guerrero Jiménez reapareció públicamente en un video difundido tras la elección del nuevo rector de la Universidad Popular del Cesar (UPC) para el periodo 2026-2030. La grabación muestra a la funcionaria participando en la sesión del Consejo Superior Universitario en la que se oficializó la designación del nuevo directivo.

Las imágenes fueron divulgadas por la propia institución y registran el momento en que se anuncia la elección del abogado Guillermo Andrés Echevarría Gil como rector de la universidad.

La aparición pública de Guerrero ocurre en medio del proceso judicial que enfrenta por presuntas irregularidades relacionadas con sus títulos académicos y a pocas horas de la audiencia de imputación de cargos programada por la Fiscalía General de la Nación.

En el video se observa a la funcionaria durante la sesión del Consejo Superior, en la que participó en calidad de delegada del presidente de la República ante ese organismo, que es la máxima instancia de gobierno de la universidad.

Así se dio la elección del nuevo rector

La designación de Echevarría Gil se resolvió mediante una votación de cinco votos a favor y ninguno en contra dentro del Consejo Superior Universitario.

Según información conocida del encuentro, la sesión en la que se tomó la decisión habría durado apenas cerca de ocho minutos. Durante ese tiempo se realizó la votación y posteriormente se anunció oficialmente el resultado.

El presidente del Consejo Superior Universitario, Xavier Estrada Escudero, explicó que el nuevo rector asumirá la tarea de fortalecer el proyecto institucional de la universidad.

De acuerdo con declaraciones citadas por la Revista Semana, Estrada afirmó que el objetivo es “sacar adelante todo el proyecto universitario y colaborar para consolidar a la Universidad del Cesar como una institución más grande y poderosa que brinde mejores oportunidades a los jóvenes”.

No obstante, la rapidez con la que se desarrolló la sesión ha generado cuestionamientos en algunos sectores académicos y estudiantiles que han pedido mayor transparencia en los procesos de elección de las autoridades universitarias.

Cuestionamientos por el contexto político

Tras conocerse el resultado de la votación también surgieron comentarios sobre el contexto político que rodea la elección del nuevo rector.

Según versiones citadas en medios nacionales, Echevarría Gil tendría cercanía con el representante a la Cámara por el Cesar Alfredo 'Ape' Cuello, dirigente del Partido Conservador con influencia política en ese departamento.

Aunque estas versiones no han sido confirmadas oficialmente por la universidad, el tema ha sido mencionado en debates sobre la gobernanza y la autonomía de las instituciones de educación superior en la región.

Investigación judicial contra la funcionaria

La reaparición pública de Guerrero ocurre mientras avanza una investigación penal en su contra por presuntas irregularidades en la obtención de títulos académicos.

La Fiscalía busca imputarle los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y uso de documento falso. El caso se centra en dos títulos otorgados por la Fundación Universitaria San José, uno como tecnóloga y otro como contadora pública.

De acuerdo con las investigaciones, el título profesional habría sido obtenido en un periodo aproximado de dos semanas y sin que se presentaran las pruebas Saber Pro, requisito obligatorio para graduarse en programas universitarios en Colombia.

Inicialmente se argumentó que el diploma correspondía a una convalidación de estudios realizados en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), regional Cesar. Sin embargo, las indagaciones habrían encontrado que no existen registros de asistencia a clases ni evidencia del cumplimiento de los requisitos académicos.

Ante estas inconsistencias, la Fundación Universitaria San José decidió anular el título profesional otorgado a la funcionaria.

La audiencia de imputación fue programada para este martes 10 de marzo ante un juez de control de garantías en Bogotá, donde la Fiscalía presentará los elementos probatorios recopilados durante la investigación y solicitará evaluar una posible medida de aseguramiento mientras avanza el proceso penal.