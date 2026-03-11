Así puede usar las Zonas de Parqueo Pago en Bogotá: paso a paso

Las Zonas de Parqueo Pago (ZPP) son espacios habilitados por la Alcaldía Mayor de Bogotá en los que se permite estacionar vehículos en vía pública mediante el pago de una tarifa por el uso temporal del espacio.

Este sistema busca organizar el uso del espacio público, mejorar la rotación de los estacionamientos en sectores con alta demanda y facilitar a los ciudadanos encontrar lugares disponibles para parquear.

Para utilizar el servicio, los conductores pueden acceder a la aplicación ZPP Bogotá, herramienta digital que permite activar y pagar el tiempo de estacionamiento de forma rápida y segura.

Paso a paso para usar las Zonas de Parqueo Pago

El proceso para estacionar en estas zonas es sencillo y se realiza principalmente desde el celular mediante la aplicación oficial.

1. Descarga la aplicación: debe ingresar a Play Store si utiliza Android o a App Store si cuenta con un dispositivo Apple. Allí debe buscar la aplicación ZPP Bogotá, seleccionar la opción “Instalar” y luego abrirla.

2. Regístrese: posteriormente deberá crear una cuenta utilizando su correo electrónico y diligenciar los datos personales que solicita la aplicación.

3. Estaciónese: cuando llegue a una zona habilitada, podrá ubicar un espacio disponible y activar la sesión de parqueo desde la aplicación.

4. Realice el pago: el pago del tiempo de estacionamiento se realiza de manera segura directamente desde la aplicación.

5. Adicione tiempo si lo necesita: en caso de requerir más tiempo de parqueo, la aplicación permite extender la sesión activa.

6. Solicite ayuda si tiene dudas: el sistema también cuenta con un asistente virtual llamado ZIPI, que brinda orientación a través de WhatsApp en el número 305 939 3333.

Señalización y horarios del servicio

Las Zonas de Parqueo Pago cuentan con señalización visible que incluye el ícono de parqueo, así como información sobre las tarifas y horarios de funcionamiento del servicio en cada área.

El horario puede variar según la zona de la ciudad. Sin embargo, en la mayoría de sectores el servicio opera de lunes a sábado entre las 8:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.

Por esta razón, las autoridades recomiendan revisar siempre la señalización instalada en cada punto para conocer las condiciones específicas del servicio.

Recomendaciones para estacionar con seguridad

Además de utilizar correctamente el sistema, se recomienda adoptar algunas medidas de prevención para evitar incidentes.

Entre ellas están no dejar objetos de valor a la vista dentro del vehículo, verificar que las puertas y ventanas estén completamente cerradas y, si es posible, contar con sistemas de alarma o monitoreo satelital.

También es importante estacionar únicamente en zonas debidamente señalizadas y autorizadas.

Pequeñas acciones como estas pueden ayudar a prevenir situaciones que afecten la seguridad del vehículo y permitir el uso del servicio con mayor tranquilidad.