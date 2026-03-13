La venta de tiquetes aéreos hacia Colombia mantuvo su tendencia al alza en 2025. Durante el año se registraron 1.077.935 tiquetes vendidos con destino al país, una cifra superior a los 895.655 registrados en 2023, lo que refleja el creciente interés de los viajeros internacionales por visitar el país.

El comportamiento confirma la consolidación de Colombia como uno de los destinos turísticos más atractivos de la región, de acuerdo con datos de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).

Entre los mercados emisores de viajeros, Estados Unidos encabezó la compra de tiquetes aéreos hacia Colombia, concentrando el 37,8 % del total.

Le siguieron:

México: 11,3 %

11,3 % España: 7,4 %

7,4 % Brasil: 6,3 %

6,3 % Ecuador: 5,7 %

Estas cifras evidencian la relevancia de estos países para el turismo receptivo y el fortalecimiento del flujo internacional de visitantes.

San Andrés y Medellín, los destinos que más crecieron

Algunas ciudades colombianas registraron variaciones importantes en la llegada de viajeros internacionales.

San Andrés fue el destino con mayor crecimiento, con un aumento de 25,6% y cerca de 39.000 tiquetes vendidos.

Le siguió Medellín, que registró un incremento de 12,4% y aproximadamente 225.000 tiquetes.

Por su parte, Cartagena creció 6,2%, manteniéndose como uno de los destinos más demandados por turistas internacionales.

“San Andrés fue el destino con mayor crecimiento, seguido de Medellín y Cartagena, lo que evidencia el dinamismo del turismo internacional hacia diferentes regiones del país”, señaló Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de ANATO.

Bogotá sigue siendo el principal punto de entrada

Aunque registró una leve caída, Bogotá continúa siendo el principal punto de ingreso aéreo al país.

La capital reportó cerca de 401.000 tiquetes vendidos, con una disminución de 0,7 % frente al año anterior.

Pese a esta variación, Bogotá sigue siendo el eje central de la conectividad aérea internacional y una puerta de entrada clave para los turistas que visitan Colombia.