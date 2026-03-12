Las tendencias de manicura para la primavera 2026 llegan con una mezcla inesperada: colores intensos, propuestas creativas y estilos minimalistas que celebran la naturalidad. Entre las opciones que prometen dominar los salones de belleza destacan las uñas “cloudy”, una reinterpretación sofisticada de la clásica manicura francesa.
Este estilo apuesta por un acabado suave y difuminado que recuerda a un amanecer en París: una base rosada natural que se funde con una punta blanca tenue, sellada con un brillo translúcido que crea un efecto delicado y elegante.
Qué son las uñas “cloudy”
Las Cloudy French Nails nacen de la creatividad de la reconocida manicurista Betina Goldstein, quien diseñó esta manicura para la actriz Zoë Kravitz durante una alfombra roja de los Globos de Oro. Desde entonces, el estilo se ha posicionado como una de las tendencias de uñas más elegantes del momento.
A diferencia de la manicura francesa clásica, donde la punta de la uña se pinta con un blanco intenso, las uñas cloudy utilizan tonos mucho más suaves. El resultado es un degradado casi imperceptible entre el rosa natural de la base y un blanco roto en la punta.
Este efecto crea una estética traslúcida y lechosa, similar a la tendencia “cloud dancer”, el tono blanco grisáceo que incluso fue elegido como color destacado de Pantone para 2026.
El resultado final es un nail art con personalidad, pero lo suficientemente sutil como para parecer casi nude.
Una tendencia que mezcla lo natural y lo moderno
Las uñas cloudy también reflejan la evolución de las tendencias de belleza de los últimos años. Combina la estética minimalista actual con la influencia del estilo Y2K, logrando una manicura híbrida entre lo natural y lo cuidadosamente diseñado.
El acabado brillante —similar a un efecto glaseado— es clave para lograr el aspecto etéreo que caracteriza esta tendencia. Gracias a ese brillo, el contraste entre los tonos se suaviza y las uñas adquieren un aspecto luminoso y sofisticado.
Cómo conseguir unas uñas “cloudy”
Lograr este efecto en casa o en el salón requiere elegir bien los tonos y aplicar las capas de esmalte en el orden adecuado.
1. Aplica un blanco suave en la punta
Utiliza un esmalte blanco cremoso o coco en la parte superior de la uña. Es importante evitar los blancos demasiado intensos para mantener el efecto natural.
2. Agrega una capa de rosa claro
Aplica un esmalte rosado translúcido en toda la uña, incluso sobre la zona blanca. Esto permitirá que ambos tonos se mezclen y creen el característico efecto difuminado.
3. Difumina antes de que sequen
Superponer los esmaltes mientras aún están húmedos ayuda a generar pequeñas variaciones que recuerdan a nubes suaves en el cielo.
4. Sella con brillo
Para finalizar, aplica un top coat brillante o una base translúcida. Esto unificará el degradado y aportará el acabado luminoso que define la tendencia.