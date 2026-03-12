Las tendencias de manicura para la primavera 2026 llegan con una mezcla inesperada: colores intensos, propuestas creativas y estilos minimalistas que celebran la naturalidad. Entre las opciones que prometen dominar los salones de belleza destacan las uñas “cloudy”, una reinterpretación sofisticada de la clásica manicura francesa.

Este estilo apuesta por un acabado suave y difuminado que recuerda a un amanecer en París: una base rosada natural que se funde con una punta blanca tenue, sellada con un brillo translúcido que crea un efecto delicado y elegante.

Qué son las uñas “cloudy”

Las Cloudy French Nails nacen de la creatividad de la reconocida manicurista Betina Goldstein, quien diseñó esta manicura para la actriz Zoë Kravitz durante una alfombra roja de los Globos de Oro. Desde entonces, el estilo se ha posicionado como una de las tendencias de uñas más elegantes del momento.

A diferencia de la manicura francesa clásica, donde la punta de la uña se pinta con un blanco intenso, las uñas cloudy utilizan tonos mucho más suaves. El resultado es un degradado casi imperceptible entre el rosa natural de la base y un blanco roto en la punta.

Este efecto crea una estética traslúcida y lechosa, similar a la tendencia “cloud dancer”, el tono blanco grisáceo que incluso fue elegido como color destacado de Pantone para 2026.