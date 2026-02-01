Entran en vigencia los aranceles del 30 % en la tensión comercial entre Colombia y Ecuador

Desde la medianoche de este domingo comenzaron a regir los aranceles del 30 % que Colombia y Ecuador se impusieron mutuamente. La medida marca un nuevo punto de fricción entre dos socios que intercambian bienes por cerca de 2.800 millones de dólares al año, y que ya ven riesgos directos sobre el transporte de carga, los precios y la dinámica de importaciones en la frontera.

Un comercio desigual en cifras

El intercambio bilateral tiene un desbalance que ha sido clave en la discusión. Las exportaciones colombianas hacia Ecuador rondan los 1.800 millones de dólares anuales, mientras que las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia se ubican alrededor de 900 millones. Según los datos citados en el intercambio oficial, la balanza es negativa para Ecuador en más de 1.000 millones de dólares, un argumento que el presidente Daniel Noboa usó para justificar el giro hacia medidas de choque.

El anuncio desde Davos y el factor seguridad

El origen inmediato de esta escalada se remonta al 21 de enero, cuando Noboa anunció, sin previo aviso y mientras participaba en el foro de Davos, que aplicaría la tarifa del 30 % a las importaciones colombianas desde el 1 de febrero. En su narrativa, además del desbalance comercial, introdujo un segundo elemento: acusó al presidente Gustavo Petro de no involucrarse lo suficiente para frenar la salida de cocaína producida en Colombia hacia Ecuador. Allí, según el señalamiento, organizaciones criminales la sacarían por vía marítima hacia Norteamérica y Europa, en un contexto de violencia creciente en territorio ecuatoriano.

La respuesta de Bogotá y la alerta empresarial

Desde Bogotá se respondió con una medida similar, aplicada a importaciones de una lista de 50 productos ecuatorianos. Entre ellos aparecen frijoles, arroz, plátanos, aceites y azúcar, además de bienes industriales como neumáticos, calzado, tubos de aluminio, bombonas y botellas, así como alcoholes etílicos e insecticidas.

Gremios exportadores de ambos países han advertido que la escalada perjudica a las dos economías y han pedido retomar el diálogo. Hasta ahora, ese contacto se ha mantenido a nivel de cancillerías, sin resultados públicos concretos.

Rumichaca y pérdidas estimadas

La tensión ya se siente en el paso de Rumichaca, el único cruce fronterizo legal habilitado actualmente entre los dos países. Este sábado, las filas de camiones con carga llegaron a unos 600 metros, con la intención de pasar antes de la entrada en vigor de los aranceles.

En Ecuador, exportadores estiman que las pérdidas podrían alcanzar 273 millones de dólares al año si las medidas se sostienen. En el detalle de los flujos, Colombia compra a Ecuador, principalmente, enlatados de pescado, maderas, extractos y aceites vegetales, y camarón o langostino. Ecuador, por su parte, adquiere de Colombia sobre todo medicinas, cosméticos, insecticidas, herbicidas, productos de limpieza e higiene y camiones.

Electricidad y petróleo, el frente más sensible

Más allá de los bienes, el capítulo más delicado es la interconexión eléctrica. En 2024, cuando Ecuador enfrentó una crisis energética con racionamientos y cortes de hasta 14 horas diarias durante más de dos meses, la compra de electricidad a Colombia llegó a 334 millones de dólares y se convirtió en la principal importación ecuatoriana desde su vecino.

En ese contexto, el gobierno de Petro también suspendió la provisión de electricidad a Ecuador desde el 22 de enero. Aunque hoy Ecuador reporta suficiente agua en embalses y no se anticipa un impacto inmediato, la decisión podría pesar si vuelve la presión sobre las hidroeléctricas.

Ecuador respondió en el plano energético con un aumento de la tasa de transporte del crudo de Ecopetrol por oleoductos ecuatorianos, que pasó de 3 a 30 dólares por barril. Con ese nivel, se advierte que la operación se vuelve insostenible. Hasta ahora se movilizaban, en promedio, unos 10.000 barriles diarios.



