La dirigente chavista Delcy Rodríguez anunció este viernes una propuesta de ley de amnistía general con el argumento de "reparar las heridas" de la confrontación política en Venezuela. El planteamiento, según dijo, cobijaría a presos políticos detenidos entre 1999 y la actualidad, periodo que abarca los gobiernos del chavismo.

El anuncio se hizo durante el inicio del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Allí, Rodríguez pidió a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia y la Paz que presenten el proyecto "en las próximas horas" ante la Asamblea Nacional (AN), controlada por el chavismo, y ofreció "máxima colaboración" para su aprobación.

Alcance y exclusiones

Rodríguez sostuvo que la propuesta busca reencauzar la justicia y la convivencia. También aclaró que quedarían por fuera quienes estén procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.

El Helicoide y las denuncias

En el mismo escenario, la funcionaria planteó convertir El Helicoide -sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas- en un centro social y deportivo. El lugar ha sido señalado por ONG y opositores como un centro de "torturas". La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha documentado casos de torturas y abusos, una denuncia que el Gobierno venezolano rechaza.

Rodríguez divulgó la propuesta semanas después de que el presidente estadounidense Donald Trump, con quien el Gobierno encargado de Rodríguez mantiene acercamientos, hablara del cierre de una "cámara de torturas" en la capital venezolana. El Helicoide es una estructura inconclusa de los años 50, concebida inicialmente como centro comercial y luego adaptada para funciones de seguridad.

Reacciones: oposición, ONG y familiares

La opositora María Corina Machado dijo que la amnistía sería "producto de la presión real" de Estados Unidos y expresó su expectativa de que se concrete. Lo afirmó en la charla "Hablemos de Venezuela" con el periodista Michael Stott en el Hay Festival de Cartagena de Indias. Machado también aseguró que el aparato represivo "es brutal" y mencionó casos de personas con hasta 23 años en prisión.

La ONG Foro Penal calcula que en Venezuela hay 771 presos políticos. En el plano político, el diputado Henrique Capriles calificó la amnistía como un paso "necesario", mientras Stalin González pidió que sea amplia y que el cierre del Helicoide se traduzca en el fin de la "represión". Por su parte, la ONG Provea sostuvo que no corresponde al Estado "perdonar" detenciones arbitrarias, sino que los responsables de abusos deben responder ante la Justicia. Familiares, como Mariglys Guzmán, dijeron sentirse "esperanzados" por el anuncio.



