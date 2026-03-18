Miles de venezolanos celebraron este martes en las calles de Caracas y otras ciudades la victoria por 3-2 de su selección sobre la de Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol en Miami, que fue transmitido en pantallas gigantes en distintas plazas de la capital.

Gritos, aplausos, música y grupos de percusión se escucharon en distintos puntos de la capital, como la plaza Francia en el este y la plaza de los Museos en el oeste, donde las alcaldías organizaron eventos para que la población viera en vivo el juego, disputado en el estadio LoanPark.

"Merecemos esta victoria para demostrarle al mundo que somos verdaderamente gente de bondad, de amor y de calidad de juego, que no somos los que nos están pintando en el extranjero", dijo a EFE Gerardo Olivier, profesor de educación física, mientras celebraba la victoria venezolana en la plaza de los Museos.

Olivier reconoció sentirse "achicopalado (triste)" cuando Estados Unidos empató el juego en el cierre de la octava entrada, pero decidió confiar en su equipo.

Aseguró que este triunfo demuestra que los venezolanos son gente que tiene "un corazón dispuesto a luchar".