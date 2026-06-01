La noche en el estadio El Campín no fue un simple partido de preparación; fue una fiesta de idilio puro, un ritual de fe antes de que la Selección Colombia emprenda su viaje rumbo al Mundial 2026. Con el frío bogotano apaciguado por los acordes previos de Morat, Camilo y Carlos Vives, las tribunas se tiñeron de amarillo para presenciar un 3-1 vibrante ante Costa Rica. Un encuentro que sirvió para ratificar el gran momento de las figuras consolidadas y para ensayar las variantes de una nómina que ilusiona al país.

Néstor Lorenzo optó inicialmente por una nómina mixta. Sin James Rodríguez ni Juan Fernando Quintero en el XI titular, el protagonismo de la primera mitad se lo llevó la electricidad de Luis Díaz y el orden de juveniles como Gustavo Puerta y "Tinito" Gómez.

Primer tiempo: la electricidad de "Lucho" y el factor Ugalde

El balón rodó y, tras unos minutos de fricción donde Costa Rica intentó imponer condiciones físicas, Colombia encontró la llave del gol a los 17 minutos. Luis Díaz ejecutó con precisión un tiro de esquina y Dávinson Sánchez, ganando la posición con jerarquía, metió un frentazo limpio para abrir el marcador.

El ritmo no bajó. A los 24 minutos, la presión alta de Carlos "Tinito" Gómez dio frutos robando una pelota en salida; el "Cucho" Hernández leyó la jugada con velocidad y habilitó al extremo del Bayern Múnich, Luis Díaz, quien definió con la categoría que lo caracteriza para poner el 2-0 y hacer estallar la tribuna.

Sin embargo, Costa Rica demostró que no venía de paseo. De la mano de un indomable Manfred Ugalde —un verdadero dolor de cabeza para la zaga cafetera—, los ticos construyeron una gran jugada colectiva a los 32 minutos. Ugalde habilitó a Galo, Alcocer la bajó y Andrey Soto definió con potencia ante Camilo Vargas para el 2-1. Colombia acarició el tercero antes del descanso con una espectacular chilena del "Cucho" Hernández que controló el portero Sequeira, dejando el partido abierto de cara al complemento.