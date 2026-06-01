Cuatro personas murieron en un accidente aéreo registrado en la mañana de este lunes 1 de junio en Villavicencio.

De acuerdo con la Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos, el siniestro involucró una aeronave tipo Cessna 206, de matrícula HK 2521, perteneciente a la empresa ARALL.

Lea también: La principal hipótesis del accidente del avión de Satena en Norte de Santander

La aeronave cubría la ruta Villavicencio-La Macarena y se accidentó durante la fase de despegue. Las autoridades confirmaron el fallecimiento de los cuatro ocupantes.

Tras el hecho, la DIACC activó los protocolos de emergencia y ordenó el traslado de un equipo especializado de investigadores al lugar del accidente.

Este grupo será el encargado de recopilar evidencia técnica y testimonial para determinar las causas del siniestro.

La entidad informó además que la pista de aterrizaje se encuentra operativa.