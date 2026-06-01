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Cuatro personas murieron en accidente aéreo en Villavicencio

Lun, 01/06/2026 - 16:19
La Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos envió un equipo investigador para establecer las causas del siniestro.
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Cuatro personas murieron en un accidente aéreo registrado en la mañana de este lunes 1 de junio en Villavicencio.

De acuerdo con la Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos, el siniestro involucró una aeronave tipo Cessna 206, de matrícula HK 2521, perteneciente a la empresa ARALL.

Lea también: La principal hipótesis del accidente del avión de Satena en Norte de Santander

La aeronave cubría la ruta Villavicencio-La Macarena y se accidentó durante la fase de despegue. Las autoridades confirmaron el fallecimiento de los cuatro ocupantes.

Tras el hecho, la DIACC activó los protocolos de emergencia y ordenó el traslado de un equipo especializado de investigadores al lugar del accidente.

Este grupo será el encargado de recopilar evidencia técnica y testimonial para determinar las causas del siniestro.

La entidad informó además que la pista de aterrizaje se encuentra operativa.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Villavicencio
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