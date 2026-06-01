Taylor Swift llegará al universo de Disney y Pixar con una canción original para Toy Story 5, una de las películas más esperadas de la franquicia animada.

La artista estadounidense interpretará I Knew It, I Knew You, tema que hará parte de la banda sonora oficial de la cinta y que fue escrito y producido por Swift junto a Jack Antonoff.

La canción será lanzada el próximo 5 de junio en plataformas digitales de música, mientras que la película llegará a los cines el 19 de junio.

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Según Disney, el tema marcará un regreso de Swift a sus raíces country, mezclando sonidos que han acompañado distintas etapas de su carrera como compositora e intérprete.

No es la primera vez que Taylor Swift participa en una banda sonora. La cantante ya había aportado canciones para producciones como The Hunger Games, con Safe & Sound, y Where the Crawdads Sing, con Carolina, tema por el que recibió nominaciones a los Globos de Oro y Critics’ Choice Awards.