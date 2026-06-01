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José Manuel Restrepo: el exministro que aspira a la Vicepresidencia

Lun, 01/06/2026 - 13:08
El candidato es reconocido por su amplia trayectoria en el sector público y privado.
José Manuel Restrepo
Créditos:
INALDE Business School

José Manuel Restrepo Abondano, actual fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, nació en Bogotá el 31 de agosto de 1970 y tiene 55 años. Es economista y especialista en Finanzas de la Universidad del Rosario. Su formación académica incluye una maestría en Economía de la London School of Economics y un doctorado en Dirección de Instituciones de Educación Superior de la Universidad de Bath, en el Reino Unido.

Gran parte de su carrera ha estado ligada a la educación superior, pues ha sido rector de distintas instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad del Rosario y la Universidad EIA, entre otras.

En el ámbito familiar, Restrepo está casado con la abogada Tatiana Céspedes Arboleda. La pareja tiene dos hijos y ha mantenido un perfil discreto frente a la opinión pública.

Su paso por el gobierno de Iván Duque

El candidato fue ministro de Comercio, Industria y Turismo (2018-2021) y ministro de Hacienda (2021-2022), cartera que asumió tras la renuncia de Alberto Carrasquilla en medio de la crisis generada por el Paro Nacional durante el gobierno de Iván Duque. Previamente fue gerente de Planeación Financiera y Presupuesto de Fonade y asesor del Congreso de la República.

También integró la Sala Institucional del Consejo Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y participó en juntas directivas de entidades como el Banco de la República, Ecopetrol, Fogafín e Icetex.

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El linaje de los Restrepo

Además, Restrepo es descendiente de José Manuel Restrepo Vélez, político e historiador de la época de la Independencia. Su familia ha tenido una destacada presencia en la vida política y económica del país, especialmente en Antioquia, y entre sus miembros se encuentran los expresidentes Carlos Eugenio Restrepo y Carlos Lleras Restrepo, lo que lo vincula a uno de los linajes con mayor tradición en la historia política colombiana.

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José Manuel Restrepo Vélez

*José Manuel Restrepo Vélez

Créditos: Papel Periódico Ilustrado 

La apuesta por la Vicepresidencia

José Manuel Restrepo, como fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, ha sostenido posturas conservadoras en temas sociales, manifestando su desacuerdo con el aborto y la adopción por parte de parejas del mismo sexo aunque respeta lo que dice la legislación. En cuanto a lo económico, ha defendido el crecimiento empresarial, la generación de empleo, el fortalecimiento de la inversión privada y la sostenibilidad fiscal.

Tras obtener el mayor respaldo en la primera vuelta junto a De la Espriella, con más de 10 millones de votos, Restrepo se prepara para disputar la Vicepresidencia en la segunda vuelta el 21 de junio. Allí se enfrentará a la fórmula integrada por Iván Cepeda y Aída Quilcué, en una contienda que contrapone dos visiones distintas sobre el rumbo económico, social e institucional del país.

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