José Manuel Restrepo Abondano, actual fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, nació en Bogotá el 31 de agosto de 1970 y tiene 55 años. Es economista y especialista en Finanzas de la Universidad del Rosario. Su formación académica incluye una maestría en Economía de la London School of Economics y un doctorado en Dirección de Instituciones de Educación Superior de la Universidad de Bath, en el Reino Unido.

Gran parte de su carrera ha estado ligada a la educación superior, pues ha sido rector de distintas instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad del Rosario y la Universidad EIA, entre otras.

En el ámbito familiar, Restrepo está casado con la abogada Tatiana Céspedes Arboleda. La pareja tiene dos hijos y ha mantenido un perfil discreto frente a la opinión pública.

Su paso por el gobierno de Iván Duque

El candidato fue ministro de Comercio, Industria y Turismo (2018-2021) y ministro de Hacienda (2021-2022), cartera que asumió tras la renuncia de Alberto Carrasquilla en medio de la crisis generada por el Paro Nacional durante el gobierno de Iván Duque. Previamente fue gerente de Planeación Financiera y Presupuesto de Fonade y asesor del Congreso de la República.

También integró la Sala Institucional del Consejo Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y participó en juntas directivas de entidades como el Banco de la República, Ecopetrol, Fogafín e Icetex.

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