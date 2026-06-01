Cepeda nombra delegados para el debate con De la Espriella: ¿quiénes son?

El candidato presidencial Iván Cepeda designó a Gabriela Parra y al representante Gabriel Becerra como sus compromisarios para la segunda vuelta presidencial. Los dos tendrán la tarea de acompañar la interlocución política y acordar las condiciones del eventual debate con Abelardo de la Espriella.

¿Para qué fueron designados?

El anuncio se conoció después de que Cepeda retara públicamente a Abelardo de la Espriella a un debate político y electoral, tras los resultados de la primera vuelta presidencial. En su mensaje, el candidato del Pacto Histórico dijo que las condiciones para realizar ese encuentro serían acordadas por las personas que designaría para ese fin.

Horas después, Cepeda reveló los nombres de sus delegados: Gabriela Parra, asesora de su campaña, y Gabriel Becerra, representante a la Cámara por Bogotá. En la práctica, ambos serán los encargados de representar al candidato en las conversaciones previas sobre el formato, las reglas, los tiempos, los temas y las condiciones del debate.

La designación ocurre en medio del inicio de la segunda vuelta presidencial, que enfrentará a Cepeda con De la Espriella el próximo 21 de junio. El abogado respondió al llamado a debate con un mensaje en el que exigió que primero se reconozcan los resultados de la primera vuelta y rechazó que el encuentro se tramite mediante negociadores.

¿Quién es Gabriela Parra?

Gabriela Parra Melendro es una de las asesoras cercanas de Iván Cepeda. Según su hoja de vida publicada en Función Pública, tiene formación profesional, una especialización en Derecho Administrativo y una maestría en Comunicación Política.

Parra ha hecho parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de Cepeda en el Senado y ha sido identificada como una de las personas de confianza del candidato en temas de comunicación, relacionamiento con medios y coordinación de agenda. En la campaña presidencial, su nombre ha estado asociado al manejo del contacto con periodistas y a la interlocución entre el candidato y los equipos de comunicación.

Su vínculo con Cepeda no corresponde únicamente a esta campaña presidencial. Parra lo ha acompañado durante varios años en su trabajo legislativo y en campañas anteriores al Senado, principalmente desde tareas de prensa, coordinación y asesoría.

¿Quién es Gabriel Becerra?

El segundo compromisario es Gabriel Becerra Yáñez, representante a la Cámara por Bogotá por el Pacto Histórico. Es integrante de la Comisión Primera Constitucional Permanente, que tramita asuntos políticos, constitucionales, electorales y de organización del Estado.

Becerra es abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, especialista en Derecho Público y magíster en Estudios Políticos de la Universidad del Rosario. También ha sido dirigente de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, además de participar en procesos de organización política del Pacto Histórico.

Antes de llegar al Congreso, Becerra tuvo trayectoria en organizaciones estudiantiles y de izquierda. Fue dirigente de la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria, de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios y de la Juventud Comunista Colombiana.

En la campaña de Cepeda, Becerra ha sido mencionado como una de las figuras encargadas de las relaciones políticas. Su papel como compromisario lo ubica ahora en las conversaciones que se abren para la segunda vuelta, especialmente en lo relacionado con el eventual debate con De la Espriella y la coordinación política de la campaña.

La segunda vuelta tendrá menos de tres semanas de campaña. En ese periodo, los equipos de ambos candidatos deberán definir si habrá debate, bajo qué condiciones se realizará y qué papel tendrán los medios de comunicación en ese encuentro.