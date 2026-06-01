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Dos secuestrados por el ELN fueron liberados en Arauca

Lun, 01/06/2026 - 09:49
La Cruz Roja facilitó la liberación de dos personas que estaban retenidas por el ELN en Arauca.
Cruz Roja participa en liberación de dos secuestrados en Arauca
Créditos:
EFE/Ángel Medina G.

Equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) facilitaron la liberación de dos personas que se encontraban retenidas por el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, informó el organismo humanitario en un comunicado.

En la operación también participaron la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo de Colombia, indicó este lunes el CICR en su cuenta oficial de X.

Operación humanitaria

Los liberados fueron transportados en un vehículo del CICR hasta una zona segura, donde se reencontraron con sus seres queridos, agregó la organización.

Seguimos preparados para facilitar más operaciones de liberación para que más familias puedan reunirse en Colombia”, añadió el CICR.

La organización también participó recientemente en una misión humanitaria en la que se recuperaron 48 cadáveres en una zona selvática del departamento colombiano del Guaviare, en el centro-sur del país, donde continúan los combates entre grupos disidentes de la antigua guerrilla de las FARC.

Creado Por
Agencia EFE
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