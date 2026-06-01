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La camiseta de la selección colombiana causa disputa entre candidatos presidenciales

Lun, 01/06/2026 - 13:03
Iván Cepeda cuestiona el uso de la camiseta de la Selección Colombia en campaña de De la Espriella. La FCF le respondió.
Iván Cepeda critica a Abelardo De La Espriella por uso de la camiseta de la Selección Colombia.
Créditos:
Fotomontaje

La camiseta amarilla de la selección colombiana de fútbol se convirtió este lunes en objeto de controversia política después de que el candidato izquierdista Iván Cepeda cuestionara su uso por parte de Abelardo de la Espriella y de sus seguidores durante la campaña presidencial.

"¿Por qué se está usando la camiseta de la Selección Colombia para fines electorales?", preguntó Cepeda este lunes en X, y solicitó una posición oficial de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

El candidato del Pacto Histórico aseguró que De la Espriella y numerosos simpatizantes suyos utilizaron la camiseta amarilla de la selección como prenda distintiva de campaña durante la primera vuelta presidencial.

"La Selección Colombia es de todos los colombianos. Su camiseta es un símbolo nacional y tiene restricciones comerciales y políticas", afirmó Cepeda, quien calificó ese uso como un acto "oportunista" y pidió examinar sus posibles implicaciones jurídicas.

Durante la jornada electoral del domingo, miles de seguidores de De la Espriella acudieron a votar con la camiseta de la selección y por la noche llenaron el Malecón del Río de Barranquilla vestidos de amarillo para celebrar el paso de su candidato a la segunda vuelta presidencial.

Las prendas de la selección se mezclaron con banderas de Colombia y el saludo de "Firmes por la patria", popularizado por el candidato, mientras los simpatizantes celebraron al ritmo de la canción vallenata "Que me coma el tigre", en alusión al apodo con el que se conoce a De la Espriella entre sus seguidores.

De La Espriella se convirtió en el candidato más votado en la primera ronda con 10,3 millones de votos y avanzó al balotaje del próximo 21 de junio frente a Cepeda, que obtuvo 9,6 millones.

La polémica coincide además con la proximidad del Mundial de Fútbol, para el que Colombia disputará este lunes un partido amistoso de despedida ante Costa Rica.

Camiseta de la Selección Colombia.
Créditos:
Facebook FCF.

La postura de la FCF

Poco después de la denuncia de Cepeda, la Federación Colombia de Fútbol (FCF) emitió un comunicado en el que aseguró que "no tiene facultad legal, al ser una entidad privada, para limitar el uso de una prenda de vestir" que cualquier persona puede comprar libremente.

La FCF afirmó que "en reiteradas ocasiones" hizo un llamado público para que sus marcas y distintivos no sean usados para otros fines fuera de lo deportivo.

"Lamentamos profundamente que la camiseta de la Selección Colombia, que simboliza la disciplina, el deporte, el trabajo en equipo y la capacidad de nuestros jugadores y jugadoras, sea malinterpretada o sea objeto de controversias ajenas a la gloria deportiva", añadió la Federación.

En redes sociales se han publicado hoy fotografías de la campaña presidencial de hace cuatro años en la que el actual presidente Gustavo Petro luce la camiseta amarilla en actividades políticas. 

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