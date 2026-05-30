El París Saint-Germain se proclamó campeón de la Liga de Campeones por segunda vez consecutiva y en toda su historia, tras imponerse en la tanda de penaltis de la final disputada en el Puskas Arena de Budapest.

Después del 1-1 con el que acabó la prórroga, tras los goles de Kavi Havertz en el minuto 6 y Ousmane Dembele de penalti en el 66, el duelo se resolvió desde los once metros por 4-3 para el bloque de Luis Enrique Martínez, tras el fallo en el décimo lanzamiento de Gabriel Magalhaes.

La lucha hacia la corona

Como el año pasado, el París Saint-Germain ha atravesado un tortuoso camino para alcanzar el título de la Liga de Campeones, un calvario que su entrenador, el español Luis Enrique Martínez, asegura que les ayuda a catalizar su carácter luchador, clave para su éxito.

Luis Enrique repitió este año que el sorteo no había sido benevolente con su formación, pero eso no le hizo variar la planificación, con el objetivo de ir de menos a más y estar en plena forma en el tramo final, cuando se ganan los campeonatos.

La primera parte de la temporada las numerosas lesiones en su efectivo le privaron de una continuidad que, a la postre, se ha revelado casi como positiva.

Las constantes ausencias de figuras importantes como Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi o Fabián Ruiz han obligado a jugadores como Warren Zaïre-Emery, Desiré Doué o Lucas Belardo disponer de más minutos. Y, de rebote, dar descanso a jugadores importantes.

Un elemento clave en un equipo que, tras levantar el pasado curso su primera Liga de Campeones no tuvo vacaciones, ya que disputó el Mundial de Clubes, lo que afectó a la pretemporada y a la preparación física del efectivo.

La dinámica de la anterior campaña pareció prolongarse en el inicio de la presente y el PSG encadenó tres triunfos en Europa, uno de ellos de mucho valor ante el Barcelona.

Las alarmas se encendieron cuando el equipo perdió en su estadio contra el Bayern de Múnich con un doblete de Luis Díaz y se agudizaron cuando no fueron capaces de pasar del empate en Bilbao pese a sus numerosas ocasiones, cayeron en Lisboa contra el Sporting también siendo superiores.

El gol de Willock en el Parque de los Príncipes para el Newcastle en la última jornada de la liguilla les relegó a la repesca, como en la pasada campaña y fue ahí donde Luis Enrique llamó a sus tropas a rebato.