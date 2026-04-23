Taylor Swift y Bad Bunny, los artistas más escuchados de la historia de Spotify

Las canciones más escuchadas de Spotify

En el apartado de canciones, el tema más escuchado es 'Blinding Lights', seguido por éxitos como 'Shape of You', de Ed Sheeran; 'Sweater Weather', de The Neighbourhood; 'Starboy', de The Weeknd y Daft Punk y 'As It Was', de Harry Styles.

Un listado en el que no hay ningún tema en español y que cierra en el número 20 'Die With A Smile', de Lady gaga y Bruno Mars.



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En cuanto a álbumes, ‘Un Verano Sin Ti’ de Bad Bunny lidera el ranking, acompañado por títulos como ‘Starboy’ de The Weeknd, o ‘÷ (Deluxe)’, de Sheeran, evidenciando una combinación de estilos en la última década en el que marca el ritmo el pop, el reguetón y el hip-hop.

'Sour', de Olivia Rodrigo, y 'After Hours' de The Weeknd, completan e top 5 de un listado de 20 que incluye a 'Lover', de Swift en el 8; 'Future Nostalgia', de Dua Lipa (11); 'MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON)', de Karol G, o 'YHLQMDLG', de Bad Bunny (15).