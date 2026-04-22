El creador de contenido Nicolás Arrieta lanzó duras críticas contra el también influenciador Camilo Cifuentes, reconocido por sus videos de ayuda social a vendedores ambulantes y personas en condición de vulnerabilidad.



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Las declaraciones se dieron durante su participación en el pódcast Fuera de joda y rápidamente generaron polémica en redes sociales. Durante la entrevista, Arrieta cuestionó el modelo de contenido de este tipo de creadores digitales, señalando que algunos construyen sus publicaciones a partir de generar lástima para aumentar visualizaciones.

¿Nicolás Arrieta contra Camilo Cifuentes?

El influencer utilizó el término “porno miseria” para referirse a estos formatos y mencionó directamente a Cifuentes, poniendo en duda la manera en que se distribuyen los ingresos generados por la monetización de los videos.

Asimismo, aseguró que, según su percepción, existe una desproporción entre el dinero que producen estos contenidos y lo que reciben las personas beneficiadas. “Monetiza ese video y le saca 30 o 40 millones, pero al señor le da 2 millones (…) ¿Y el resto de la plata qué?”, afirmó, abriendo el debate sobre la transparencia en este tipo de iniciativas.



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Arrieta también cuestionó el impacto social que, según algunos seguidores, tienen estos contenidos. Afirmó que no necesariamente promueven actos de solidaridad entre la audiencia y sostuvo que muchas de las personas que consumen este material no replican esas acciones en la vida real. Insistió en que, si se trata de un contenido monetizado, los protagonistas deberían recibir una mayor proporción de los ingresos. “Él debería darle toda la plata que gana monetizando ese video”, agregó.

El creador de contenido también hizo referencia a la relación de Cifuentes con el influenciador Yeferson Cossio, a quien mencionó por una sanción económica impuesta por la Superintendencia. Este señalamiento amplió la discusión en plataformas digitales, donde usuarios se dividieron entre quienes respaldan las críticas y quienes defienden la labor social de Cifuentes.