Este 22 de abril, la cantante sueca, Zara Larsson, anunció las colaboraciones que harán parte de su álbum Midnight Sun: Girls Trip, que se lanzará el próximo primero de mayo. Este nuevo proyecto, que es una versión expandida del disco que publicó el año pasado, apuesta por el pop global y la fuerza creativa de las mujeres.
Entre los nombres de las artistas invitadas, aparece el de la barranquillera, Shakira, quien se une a este viaje sonoro, en el que hay una premisa clara: “girls only” (solo chicas).
La participación de Shakira en la canción titulada Eurosummer se perfila como uno de los momentos más esperados del álbum. No solo por el peso de su nombre, sino por lo que representa su presencia en un proyecto que busca conectar distintas geografías del pop.
La artista colombiana, que ha sabido reinventarse a lo largo de décadas, entra aquí en diálogo con una generación más joven, aportando una identidad sonora que trasciende idiomas y fronteras.
¿Qué artistas estarán el álbum de Zara Larsson?
El concepto de Girls Trip se despliega como una ruta compartida. Cada canción es una parada, cada colaboración una nueva atmósfera. Larsson abre su álbum a voces que, según ha dicho, llevaba años queriendo invitar, dando forma a una constelación diversa de artistas.
El tracklist confirma esa intención:
- “Midnight Sun” feat. PinkPantheress
- “Pretty Ugly” feat. JT
- “Blue Moon” feat. Kehlani
- “Girl’s Girl” feat. Emilia Mernes
- “Crush” feat. Eli
- “Eurosummer” feat. Shakira
- “Hot & Sexy” feat. Tyla
- “The Ambition” feat. Madison Beer & Bambii
- “Saturn’s Return” feat. Malibu & Helena Gao
- “Puss Puss” feat. Robyn
Lejos de ser una suma de nombres, el álbum se siente como una conversación entre generaciones y estilos: del R&B al afrobeat, del pop europeo al latino, todo bajo una estética que privilegia la complicidad y la libertad creativa.
Zara Larsson: de fenómeno viral a curadora de su propio universo
El momento de Zara Larsson no es casual. Tras el resurgimiento viral de Symphony en plataformas como TikTok, la cantante supo capitalizar la atención y transformarla en una identidad renovada. Su propuesta actual bebe del maximalismo pop de los 2000
Midnight Sun: Girls Trip parece ser la consolidación de esa etapa: un álbum que no solo suena, sino que se recorre. Y en ese recorrido, Shakira aparece como uno de sus puntos más brillantes.
El viaje está por comenzar. Y todo indica que será, como prometió Larsson, una auténtica locura de verano.