Este 22 de abril, la cantante sueca, Zara Larsson, anunció las colaboraciones que harán parte de su álbum Midnight Sun: Girls Trip, que se lanzará el próximo primero de mayo. Este nuevo proyecto, que es una versión expandida del disco que publicó el año pasado, apuesta por el pop global y la fuerza creativa de las mujeres.



Entre los nombres de las artistas invitadas, aparece el de la barranquillera, Shakira, quien se une a este viaje sonoro, en el que hay una premisa clara: “girls only” (solo chicas).



La participación de Shakira en la canción titulada Eurosummer se perfila como uno de los momentos más esperados del álbum. No solo por el peso de su nombre, sino por lo que representa su presencia en un proyecto que busca conectar distintas geografías del pop.

La artista colombiana, que ha sabido reinventarse a lo largo de décadas, entra aquí en diálogo con una generación más joven, aportando una identidad sonora que trasciende idiomas y fronteras.

¿Qué artistas estarán el álbum de Zara Larsson?

El concepto de Girls Trip se despliega como una ruta compartida. Cada canción es una parada, cada colaboración una nueva atmósfera. Larsson abre su álbum a voces que, según ha dicho, llevaba años queriendo invitar, dando forma a una constelación diversa de artistas.