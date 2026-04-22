¿Por qué el alcalde de Nueva York rechazó asistir a la Met Gala?

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, rechazó asistir a la Met Gala, uno de los grandes eventos de moda en EE.UU., para centrarse en su agenda asequible, cuando este año la fiesta está patrocinada por una de las dianas de su política de impuestos, el magnate tecnológico, Jeff Bezos.

Tras semanas de especulaciones, Mamdani dijo al medio local, Hell Gate, que es "verdad" que ni él si su esposa, la diseñadora Rama Duwaji, pensaban asistir a la fiesta, aunque aseguró que la institución para la que recauda fondos, el Museo Metropolitano de Arte (Met), es "increíble" y es "parte clave de la ciudad".



"Mi foco está también en la asequibilidad y en hacer la ciudad más cara de EE.UU. asequible, y en esto es en lo que espero pasar mucho de mi tiempo concentrado", agregó el joven político, que forma parte del ala socialista del Partido Demócrata, y que comenzó su mandato a principios de 2026.



Es habitual que la anfitriona del evento, la influyente Anna Wintour, quien hasta el año pasado fue editora de la revista Vogue, invite a los alcaldes de la ciudad, pero estos no acudieron con frecuencia en la última década.



El anterior alcalde, Eric Adams, lo hizo al iniciar su mandato, en 2022, y su antecesor, Bill de Blasio, una sola vez en ocho años de gestión, en 2021, para celebrar la reapertura cultural tras la pandemia de covid-19.



El regidor previo, el magnate Michael Bloomberg, sí fue un asistente regular de la gala durante su mandato (2002-2013) y ha continuado yendo al dejar la política.



La negativa de Mamdani, el alcalde más joven de Nueva York en más de un siglo y también el primero musulmán, se produce precisamente cuando la gala, que recauda fondos para el Instituto de Moda del Met, está patrocinada por el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa, Lauren Sánchez.



Bezos y otros magnates están en la diana de Mamdani, que arrasó en las últimas elecciones con el lema de subir los impuestos a los ricos y recientemente logró el apoyo de la gobernadora, Kathy Hochul, demócrata moderada, a una propuesta para gravar las segundas viviendas de lujo de los no residentes.



El "sello Bezos" de la Met Gala ha generado también revuelo entre grupos activistas como Everybody Hates Elon, responsable de unos pósteres aparecidos en algunos puntos de la ciudad llamando a "boicotear" el evento y denunciando que Amazon financia al Servicio de Inmigración (ICE).

Hace unos años, una aliada de Mamdani, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, del ala izquierdista de los demócratas, aprovechó la oportunidad de ir a la Met Gala para causar impacto político, y precisamente llevó un vestido en el que reclamaba "Tax the Rich" (impuestos a los ricos).