Irán anunció la apertura del estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de transporte de petróleo del mundo, en medio de un frágil acercamiento con Estados Unidos. La decisión se da en el contexto de un alto el fuego temporal y de nuevos intentos por reactivar las negociaciones entre ambos países.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, confirmó que el paso estará “totalmente abierto” para buques mercantes hasta el próximo miércoles, en línea con la vigencia de la tregua. Sin embargo, dejó claro que la medida es condicionada y podría revertirse.

Autoridades iraníes advirtieron que, si se mantiene el bloqueo marítimo por parte de Washington, se considerará una violación del acuerdo y el tránsito por el estrecho podría cerrarse nuevamente.

Apertura bajo condiciones y tensiones latentes

El viceministro Saeed Khatibzadeh insistió en que su país no aceptará soluciones temporales ni acuerdos parciales. “Esta es nuestra línea roja: no aceptamos un alto el fuego temporal”, afirmó, al señalar que el ciclo de negociaciones seguido de conflictos debe terminar.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos ha señalado que ha impedido el paso de varios buques desde el inicio del bloqueo, lo que mantiene la tensión en la región pese al anuncio de apertura.

Reacción internacional y despliegue militar

El presidente de EE. UU., Donald Trump, celebró la decisión iraní y la calificó como “un día grandioso para el mundo”, asegurando que el estrecho no volverá a ser utilizado como herramienta de presión. No obstante, confirmó que mantendrá el bloqueo naval hasta lograr un acuerdo definitivo.

En paralelo, en París, cerca de 50 países se reunieron para coordinar acciones que garanticen la seguridad de la navegación en la zona. Líderes como Emmanuel Macron y Keir Starmer encabezaron el encuentro, en el que se anunció que al menos una docena de países estarían dispuestos a aportar capacidades militares para una misión defensiva.