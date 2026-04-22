Acusan formalmente al rapero D4vd por asesinato de una menor.

La Fiscalía sostiene que existen pruebas contundentes contra el artista, quien podría enfrentar cadena perpetua o pena de muerte por el crimen de Celeste Rivas Hernández.

El caso que involucra al rapero D4vd dio un giro decisivo esta semana tras la acusación formal en su contra por el asesinato de la joven latina Celeste Rivas Hernández, un crimen que ha estremecido a la opinión pública en Estados Unidos.



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La Fiscalía del condado de Los Ángeles imputó al artista —cuyo nombre real es David Anthony Burke— por múltiples cargos, entre ellos homicidio premeditado, abuso sexual de una menor y mutilación de restos humanos.



La decisión fue anunciada el pasado 20 de abril, luego de una investigación que se extendió durante siete meses y que, según las autoridades, reunió un volumen significativo de pruebas forenses, digitales y testimoniales.



El caso de D4vd y Celeste Rivas

El cuerpo de la joven fue encontrado en Hollywood Hills, luego de que el vehículo llamara la atención por el olor. Según los reportes, los restos estaban desmembrados y ocultos en bolsas. La víctima había sido reportada como desaparecida meses antes y fue vista por última vez el 23 de abril de 2025, cuando se dirigía a la residencia del rapero.

El arresto de D4vd se produjo el 16 de abril de 2026 en su vivienda. Desde entonces permanece bajo custodia y se ha declarado inocente de todos los cargos.

El fiscal del distrito, Nathan Hochman, señaló que el tiempo que tomó presentar la acusación respondió a la necesidad de construir un caso sólido con evidencia suficiente para sostenerlo en juicio. Además, indicó que existen pruebas materiales y periciales que serán clave en el proceso.



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El caso incluye agravantes como emboscada, posible comisión del crimen con fines de lucro y asesinato de un testigo durante una investigación, lo que podría influir en la sentencia. Actualmente, el artista permanece detenido mientras avanza el proceso judicial y se prepara el juicio, para el cual ya fue conformado un jurado.

De ser hallado culpable, D4vd podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, una de las sanciones más severas del sistema judicial estadounidense.