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"Paralizada", Carmen Villalobos habla del crimen en set de Sin senos sí hay paraíso

Mié, 22/04/2026 - 08:17
A unos días del asesinato de dos personas del equipo de producción de Sin senos sí hay paraíso, Carmen Villalobos compartió una conmovedora reflexión.
Carmen Villalobos Sin senos sí hay paraíso
Créditos:
Carmen Villalobos - Facebook

Una profunda conmoción sacude al mundo del entretenimiento tras el violento crimen ocurrido en las inmediaciones del set de la serie Sin senos sí hay paraíso, donde tres personas perdieron la vida en medio de un altercado que aún es materia de investigación.

Carmen Villalobos expresó su dolor a través de redes sociales, calificando lo sucedido como un hecho difícil de asimilar. “Es muy difícil asimilar todo lo que pasó”, manifestó ella, quien además destacó el fuerte vínculo que se crea entre los equipos de producción durante las grabaciones.

¿Qué ocurrió en el set?

Según información preliminar, el hecho dejó como víctimas mortales a dos trabajadores de la producción, identificados como Nicolás Perdomo y Henry Martínez. El presunto agresor también falleció en medio de la riña.

De acuerdo con las primeras versiones, el atacante habría utilizado un bisturí para agredir a las víctimas. Aunque inicialmente se contempló la posibilidad de un intento de hurto, esta hipótesis fue descartada por las autoridades.

La reacción de Carmen Villalobos

La actriz compartió un emotivo mensaje en el que resaltó la cercanía que se construye en este tipo de proyectos:

Cuando estamos en un proyecto, todos nos volvemos una familia. Compartimos más con nuestros compañeros de grabación que con nuestros seres queridos

Villalobos también dedicó unas palabras a Nicolás Perdomo, recordándolo como una persona llena de luz y energía positiva:

Siempre te recordaré como lo que eras, un ser llenito de luz, buena vibra y un alma hermosa. Te vamos a extrañar muchísimo

Hipótesis oficial: no fue robo ni sicariato

Las autoridades de Bogotá entregaron detalles clave sobre lo sucedido. El alcalde Carlos Fernando Galán explicó que el crimen no está relacionado con hurto ni con un ataque sicarial.

Según indicó, se trató de un acto de agresión protagonizado por una persona que, al parecer, enfrentaba problemas de salud mental. Durante el ataque, miembros del equipo intentaron reaccionar para defenderse, lo que derivó en un enfrentamiento que terminó con la muerte de tres personas.

Por su parte, el comandante de la Policía de Bogotá reiteró que los hechos responden a un caso de intolerancia y no a un delito premeditado como robo.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido, incluyendo los antecedentes y comportamiento del agresor.

Creado Por
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Carmen Villalobos
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