Una profunda conmoción sacude al mundo del entretenimiento tras el violento crimen ocurrido en las inmediaciones del set de la serie Sin senos sí hay paraíso, donde tres personas perdieron la vida en medio de un altercado que aún es materia de investigación.

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Carmen Villalobos expresó su dolor a través de redes sociales, calificando lo sucedido como un hecho difícil de asimilar. “Es muy difícil asimilar todo lo que pasó”, manifestó ella, quien además destacó el fuerte vínculo que se crea entre los equipos de producción durante las grabaciones.

¿Qué ocurrió en el set?

Según información preliminar, el hecho dejó como víctimas mortales a dos trabajadores de la producción, identificados como Nicolás Perdomo y Henry Martínez. El presunto agresor también falleció en medio de la riña.

De acuerdo con las primeras versiones, el atacante habría utilizado un bisturí para agredir a las víctimas. Aunque inicialmente se contempló la posibilidad de un intento de hurto, esta hipótesis fue descartada por las autoridades.

La reacción de Carmen Villalobos

La actriz compartió un emotivo mensaje en el que resaltó la cercanía que se construye en este tipo de proyectos:

Cuando estamos en un proyecto, todos nos volvemos una familia. Compartimos más con nuestros compañeros de grabación que con nuestros seres queridos

Villalobos también dedicó unas palabras a Nicolás Perdomo, recordándolo como una persona llena de luz y energía positiva: