Iván Cepeda reconoce los resultados de la primera vuelta

Su pronunciamiento llega una semana después de las elecciones. En su discurso tras conocerse los resultados preliminares, Cepeda había planteado cuestionamientos sobre el proceso electoral e hizo referencia a un posible fraude. Sin embargo, al día siguiente se retractó de esas afirmaciones y aseguró que “no hay irregularidades de dimensiones suficientes para hablar de fraude”.

Pese a ello, algunos integrantes de su campaña y el propio presidente Gustavo Petro continuaron expresando dudas sobre la transparencia del proceso. En una publicación reciente en su cuenta de X, el mandatario afirmó: “Dije que no reconocí los datos del preconteo del software de los hermanos Bautista porque tengo datos”.

En el mismo mensaje, Petro cuestionó aspectos relacionados con el sistema electoral y aseguró que el software utilizado para el preconteo habría añadido 885.409 personas al censo electoral.

El reconocimiento de los resultados por parte del candidato de izquierda puede interpretarse como un intento de acercamiento a sectores moderados y de centro, que no han respaldado la narrativa de fraude en la primera vuelta.

También puede leer: Petro insiste en denuncias de posible fraude electoral

La respuesta de la Registraduría

Frente a las denuncias, la Registraduría Nacional rechazó las acusaciones de presuntas irregularidades y defendió la transparencia del proceso electoral. La entidad aseguró que no se presentaron anomalías en el censo electoral, negó que se hubieran realizado modificaciones al software utilizado en las elecciones y señaló que toda la información del proceso fue entregada a las organizaciones políticas para que realizaran sus propias verificaciones y auditorías.

También puede leer: Registraduría responde a Petro por denuncias de fraude electoral