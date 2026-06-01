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Falcao irá al Mundial 2026 y lo podrá ver por televisión: importante anuncio

Lun, 01/06/2026 - 18:46
El goleador de la Selección Colombia estará en los partidos del equipo, pero como comentarista de un importante canal.
Falcao García irá al Mundial pero como comentarista de ESPN.
Créditos:
EFE

El deseo de ver a Falcao García en el Mundial 2026 será una realidad para sus hinchas. Sin embargo, el 'Tigre' no estará en acción jugando con la Selección Colombia, como se rumoraba en un principio. Ahora, el goleador histórico de la 'Tricolor' estará presente, pero desde otro ámbito.

Resulta que este lunes el canal ESPN anunció que el delantero de Millonarios formará parte del equipo que transmitirá la Copa del Mundo, esta vez comentando los partidos del equipo que lo vio consagrarse como ídolo.

¿Cuándo será su debut en la TV?

Teniendo en cuenta que Falcao solo comentará los encuentros de la 'Tricolor', su primera aparición en la transmisión del mundial será el 17 de junio, cuando la Selección Colombia enfrente a Uzbekistán en el estadio Azteca, por la primera fecha del Grupo K.

De igual manera, estará en el encuentro del 23 de junio ante la República Democrática del Congo y el 27 de ese mismo mes ante Portugal, por la fecha final de dicha ronda, en Miami.

¿Dejará el fútbol?

Esa es una de las grandes incógnitas que surgen ahora que se conoce el nuevo rol de Radamel Falcao. Lo único seguro es que su contrato con Millonarios finalizará este 30 de junio. Posteriormente, quedará como jugador libre a la espera de decidir si renueva con el cuadro azul o si, por el contrario, cambiará de escuadra.

Falcao
Selección Colombia
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