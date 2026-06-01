Así fue el espectáculo

El espectáculo musical comenzó con un show del cantante colombiano Juan Palau, que interpretó clásicos de reguetón, y continuó con la presentación de Morat, que avivó el ánimo de la multitud que acompañó con aplausos su presentación.



Los capitalinos iniciaron su corto espectáculo interpretando 'Llamada Perdida' y siguieron con 'Me toca a mí', donde sorprendieron a los asistentes porque saltó a la tarima el cantante colombiano Camilo para cantar con ellos este éxito de 2025.



Los miembros de la banda, vestidos cada uno con una camiseta diferente de la selección colombiana, cerraron su espectáculo con 'Besos en guerra', una de sus canciones más populares que hizo levantar de sus asientos a muchos de los asistentes.



Morat se despidió de la tarima con fuegos pirotécnicos y con llamas que salieron desde varios lugares del estadio, que se seguía llenando de aficionados emocionados que confían en que la selección cafetera les dé una alegría antes del Mundial, en el que Colombia comparte el Grupo K con Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán.



Luego llegó el turno para Carlos Vives, quien se subió al escenario a acompañar una batucada que interpretó las nuevas "barras incondicionales", una serie de cánticos oficiales inspirados en canciones del artista de la caribeña ciudad de Santa Marta y adaptadas al ambiente de las hinchadas.



Las primeras canciones de Vives, adaptadas con la colaboración de la hinchada colombiana conocida como La Fiebre Amarilla, fueron 'Fruta Fresca', cuyo título cambió a 'Sí, sí, sí', 'La tierra del olvido', cambiada a 'Yo te aliento' y 'Ahí llego yo (Pa' Mayte)', convertida en 'Qué linda es'.