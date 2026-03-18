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"Me dan náuseas", prometido de Alexa Torrex opina sobre supuesta infidelidad

Mié, 18/03/2026 - 08:04
Jhorman Toloza volvió a pronunciarse sobre la situación de Alexa Torrex con Tebi Bernal en La casa de los famosos.
Infidelidad de Alexa Torrex La casa de los famosos
Créditos:
Canal RCN

La tercera temporada de La Casa de los Famosos sigue generando titulares y conversación en redes sociales. Tras la reciente eliminación de Beba de la Cruz, la atención del público ha girado hacia una supuesta relación sentimental entre Alexa Torres y Esteban Bernal, conocida popularmente por los seguidores como “Tebi”.

En los últimos días, múltiples clips y transmisiones en vivo han alimentado las especulaciones. En ellos, se observa a Bernal sosteniendo la mano de Torres e incluso protagonizando momentos de cercanía que, según algunos ángulos de cámara, parecen besos en la boca. Estas escenas han desatado una ola de comentarios, teorías y debates entre los fanáticos del programa.

El fenómeno del “shippeo” —cuando la audiencia apoya o imagina una relación romántica entre dos participantes— ha intensificado la polémica, posicionando a la pareja como tendencia en redes sociales.

Jhorman Toloza rompe el silencio

Ante la creciente controversia, Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torres, decidió pronunciarse públicamente a través de un emotivo video que rápidamente se viralizó.

En sus declaraciones, Toloza expresó su descontento y confusión frente a lo que está ocurriendo dentro del reality:

Me decepcionó, odio su juego, no entiendo para qué se fue para allá, por qué se fue con él. (...) Me reuní con sus hermanos para empezar a ver qué vamos a hacer y esta es mi responsabilidad

Además, manifestó su incomodidad con la narrativa que se ha construido en redes:

Me parece bastante incómodo el ‘shippeo’, me da náuseas

¿Estrategia o realidad?

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la posibilidad de que esta cercanía entre Torres y Bernal forme parte de una estrategia del programa. Sobre esto, Toloza fue claro en señalar que, aunque no tiene pruebas, mantiene cierta esperanza:

Muchos dicen que es una orden de la producción, pero es algo que no me consta, pero tengo esa esperanza de que nada sea real

El drama del posicionamiento

El domingo 15 de marzo, durante el posicionamiento, Eidevin López llamó a Alexa Torrex y la culpó de organizar ese supuesto shippeo con Tebi para generar contenido y tener una estrategia y así teniendo mayor porcentaje en las votaciones para eventualmente llegar a la final, además le dijo que no debería hacerle eso a su prometido, algo que, claramente, la cucuteña no tomó nada bien.

Al respecto, el prometido de la cantante reaccionó en redes y dijo esto: “Vamos hasta el final. De rodillas solo para orar, de pie ante cualquier adversidad, hoy más que nunca mi lealtad está intacta y mi apoyo es para ti”.

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