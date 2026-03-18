La tercera temporada de La Casa de los Famosos sigue generando titulares y conversación en redes sociales. Tras la reciente eliminación de Beba de la Cruz, la atención del público ha girado hacia una supuesta relación sentimental entre Alexa Torres y Esteban Bernal, conocida popularmente por los seguidores como “Tebi”.

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En los últimos días, múltiples clips y transmisiones en vivo han alimentado las especulaciones. En ellos, se observa a Bernal sosteniendo la mano de Torres e incluso protagonizando momentos de cercanía que, según algunos ángulos de cámara, parecen besos en la boca. Estas escenas han desatado una ola de comentarios, teorías y debates entre los fanáticos del programa.

El fenómeno del “shippeo” —cuando la audiencia apoya o imagina una relación romántica entre dos participantes— ha intensificado la polémica, posicionando a la pareja como tendencia en redes sociales.

Jhorman Toloza rompe el silencio

Ante la creciente controversia, Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torres, decidió pronunciarse públicamente a través de un emotivo video que rápidamente se viralizó.

En sus declaraciones, Toloza expresó su descontento y confusión frente a lo que está ocurriendo dentro del reality:

Me decepcionó, odio su juego, no entiendo para qué se fue para allá, por qué se fue con él. (...) Me reuní con sus hermanos para empezar a ver qué vamos a hacer y esta es mi responsabilidad

Además, manifestó su incomodidad con la narrativa que se ha construido en redes:

Me parece bastante incómodo el ‘shippeo’, me da náuseas

¿Estrategia o realidad?

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la posibilidad de que esta cercanía entre Torres y Bernal forme parte de una estrategia del programa. Sobre esto, Toloza fue claro en señalar que, aunque no tiene pruebas, mantiene cierta esperanza: