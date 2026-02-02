Xavier Vendrell: el estratega político que conecta a Petro y Roy Barreras

Xavier Vendrell es un consultor político de origen español que ha adquirido relevancia en Colombia por su participación en campañas clave de la izquierda: primero, en la que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia en 2022 y, más recientemente, como estratega del proyecto presidencial de Roy Barreras. No ocupa cargos públicos, pero su nombre ha estado presente de forma recurrente en el entorno estratégico del poder.

Su trayectoria política se formó en Cataluña. Fue dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y diputado del Parlamento catalán durante más de una década. Tras dejar la política institucional, se dedicó a la consultoría política y a actividades empresariales, con proyección en América Latina. Ese tránsito, de la política formal a la asesoría estratégica, explica su perfil como operador electoral más que como figura visible.

De la campaña de Petro al equipo de Roy Barreras

En Colombia, Vendrell se hizo conocido durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, cuando integró el equipo estratégico. Su labor estuvo asociada a organización política y estrategia electoral, según versiones coincidentes en medios y declaraciones de actores del propio proyecto político. Tras la elección presidencial, no asumió funciones en el Gobierno.

Poco después del inicio del mandato, recibió la ciudadanía colombiana mediante un decreto presidencial. Fue una decisión registrada por la prensa y que aumentó el interés público sobre su rol y su cercanía con el nuevo poder político.

En 2026, su nombre vuelve al centro del debate tras confirmarse su vinculación como estratega político del proyecto presidencial de Roy Barreras, uno de los dirigentes con mayor experiencia del actual panorama político. Barreras, expresidente del Congreso y figura clave del primer tramo del gobierno Petro, lo incorporó como parte de un equipo de asesoría con experiencia internacional. La presencia de Vendrell en ambos procesos lo ubica como un actor de continuidad estratégica dentro del mismo espectro ideológico.

El foco mediático y los señalamientos

Más allá de su rol como asesor, Xavier Vendrell ha sido objeto de atención y controversia en medios colombianos y españoles. En Colombia, distintos reportajes han señalado que supuestamente estuvo involucrado en episodios relacionados con financiación de campaña, en particular por versiones sobre la recepción de recursos de origen cuestionado durante la campaña presidencial de 2022. Según lo reportado, dichos recursos habrían sido devueltos al conocerse su procedencia. Este episodio fue ampliamente debatido en la opinión pública y citado por varios medios, sin que hasta ahora exista una condena judicial en su contra en Colombia.

En España, su nombre también ha aparecido en la prensa por su pasado político en el independentismo catalán y por investigaciones judiciales que, según medios, lo habrían mencionado dentro de tramas más amplias relacionadas con financiación y organización del movimiento independentista. Estas referencias hacen parte del cubrimiento periodístico de procesos complejos y, de acuerdo con la información pública disponible, no han derivado en sentencias condenatorias firmes en su contra.

Asimismo, algunos medios han reportado supuestos cuestionamientos a actividades empresariales vinculadas a su entorno, lo que ha contribuido a que su figura sea presentada como controvertida en determinados sectores del debate público. Se trata, de nuevo, de señalamientos periodísticos, no de decisiones judiciales concluyentes.

¿Por qué su perfil importa?

La relevancia de Xavier Vendrell no radica únicamente en lo que hace, sino en dónde aparece y con quién. Su paso por la campaña de Petro, la obtención de la ciudadanía colombiana y su llegada posterior al equipo de Roy Barreras configuran un perfil que combina estrategia, cercanía política y visibilidad mediática, aun sin ocupar cargos públicos.

Su caso refleja una tendencia clara en la política contemporánea: el peso creciente de estrategas no electos, con experiencia internacional, que operan en campañas presidenciales y mantienen influencia a lo largo de distintos ciclos electorales.

La pregunta abierta

¿Cuánto cuesta una asesoría política de este nivel y de dónde salen los recursos para financiarla?

A ello se suma un debate de fondo que trasciende nombres propios. Cuando un asesor extranjero participa en el diseño estratégico de campañas y en la construcción de mensajes que influyen en la decisión del voto, surge una pregunta legítima sobre los límites del juego político. ¿Hasta qué punto es juego limpio que alguien a quien no le atraviesan de manera directa las consecuencias sociales, económicas y culturales del país tenga incidencia en la formación de la opinión pública, motivado, en parte, por intereses profesionales o económicos?