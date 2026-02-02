Trump avalaría inversiones de China en el petróleo de Venezuela

En medio de la reactivación económica de Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que su gobierno permitirá inversiones de China en la industria petrolera venezolana, una señal clave del nuevo rumbo que toma el país tras la salida del poder de Nicolás Maduro y la apertura del sector energético al capital privado y extranjero.

El anuncio se produce luego de que Caracas modificara su marco legal para atraer inversión internacional, en un país que posee una de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y que busca recuperar su capacidad exportadora en un entorno geopolítico en transformación.

Pekín, un socio que vuelve a escena

Durante declaraciones ofrecidas a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One, Trump sostuvo que China sigue teniendo las puertas abiertas para participar en el negocio petrolero venezolano, pese a las tensiones diplomáticas surgidas tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por fuerzas estadounidenses, episodio que fue condenado por el gobierno chino.

“China es bienvenida para venir y haría un gran acuerdo sobre petróleo. Damos la bienvenida a China”, afirmó el mandatario.

China fue durante años el principal comprador de crudo venezolano, lo que convierte su eventual retorno en un factor determinante para la estabilidad financiera del país suramericano.