Trump avalaría inversiones de China en el petróleo de Venezuela

En medio de la reactivación económica de Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que su gobierno permitirá inversiones de China en la industria petrolera venezolana, una señal clave del nuevo rumbo que toma el país tras la salida del poder de Nicolás Maduro y la apertura del sector energético al capital privado y extranjero.
El anuncio se produce luego de que Caracas modificara su marco legal para atraer inversión internacional, en un país que posee una de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y que busca recuperar su capacidad exportadora en un entorno geopolítico en transformación.
Pekín, un socio que vuelve a escena
Durante declaraciones ofrecidas a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One, Trump sostuvo que China sigue teniendo las puertas abiertas para participar en el negocio petrolero venezolano, pese a las tensiones diplomáticas surgidas tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por fuerzas estadounidenses, episodio que fue condenado por el gobierno chino.
“China es bienvenida para venir y haría un gran acuerdo sobre petróleo. Damos la bienvenida a China”, afirmó el mandatario.
China fue durante años el principal comprador de crudo venezolano, lo que convierte su eventual retorno en un factor determinante para la estabilidad financiera del país suramericano.
Trump también reveló que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó el viernes un acuerdo de cooperación energética con India, que implicaría un cambio en los destinos del petróleo venezolano.
“India está viniendo y van a comprar petróleo venezolano en lugar de comprarlo de Irán. Ya hicimos ese acuerdo, el concepto del acuerdo, pero China es bienvenida a entrar y comprar petróleo”, explicó.
Este movimiento sugiere una reorientación de las exportaciones venezolanas, con Asia retomando un papel central en el mercado energético del país.
Estados Unidos y el reparto de beneficios
El presidente estadounidense insistió en que Washington tiene control sobre el proceso y aseguró que Estados Unidos y Venezuela compartirán las ganancias derivadas de la producción petrolera. Además, destacó su relación con la nueva dirigencia venezolana.
“Nos estamos llevando muy bien con la dirigencia de Venezuela. Están haciendo un muy buen trabajo”, dijo Trump, antes de añadir que el esquema permitirá ingresos sin precedentes para Caracas. “Van a hacer más dinero del que jamás han hecho, y será beneficioso para nosotros”, sostuvo.
Finalmente, Trump dejó abierta la posibilidad de un acuerdo con Cuba, luego de advertir sobre aranceles a países que compren petróleo. “Probablemente vendrán a nosotros y querrán hacer un acuerdo para que Cuba sea libre nuevamente”, afirmó.
Con estas declaraciones, el petróleo venezolano vuelve a ocupar un lugar estratégico en la política exterior y económica de Estados Unidos, en un escenario regional que comienza a redefinirse.