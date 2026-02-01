EE. UU. estima elecciones en Venezuela en 18 o 24 meses

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, habría comentado a ejecutivos de algunas empresas que en Venezuela podrían celebrarse elecciones dentro de 18 o 24 meses. La idea, según lo conocido, se enmarca en conversaciones sobre el rumbo político del país y en el manejo de expectativas frente a una eventual transición.

Mensaje de la Casa Blanca

En paralelo, integrantes de la Administración de Donald Trump han buscado tranquilizar a legisladores, líderes extranjeros y empresarios. El punto central es que la cooperación de Washington con el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, sería temporal. Sin embargo, la Administración no ha detallado públicamente plazos concretos para la transición democrática.

El escenario, además, está marcado por un hecho de alto impacto: la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero, durante un ataque de Estados Unidos en Venezuela. A partir de ese momento, no se han comunicado fechas oficiales sobre el proceso político posterior, más allá de mensajes generales sobre el objetivo de fondo.

Antecedentes electorales y posiciones

Las últimas elecciones presidenciales en Venezuela fueron el 28 de julio de 2024. De acuerdo con las autoridades venezolanas, Maduro fue reelegido, pese a acusaciones de fraude por parte de la oposición y de varios países que reconocieron la victoria del candidato Edmundo González Urrutia, respaldado por la líder opositora María Corina Machado.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el miércoles ante el Senado que el objetivo final del Gobierno de Trump es una Venezuela democrática mediante elecciones libres y justas. También advirtió que la transición no es cuestión de semanas, sino que tomará tiempo.

Movimientos diplomáticos y medidas internas

Machado ha expresado en sus reuniones con Trump y Rubio su deseo de regresar a Venezuela cuanto antes. A la vez, se ha mostrado escéptica frente a trabajar con Delcy Rodríguez, al sostener que la transición debe ser real y no un modelo en el que las mafias sigan al mando.

Este sábado llegó a Caracas la embajadora estadounidense Laura Dogu para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, cerrada desde hace siete años. Su llegada ocurre un día después de que Rodríguez anunciara una amnistía general para todos los presos políticos y el cierre de El Helicoide, centro de detención señalado por torturas y abusos de derechos humanos.



