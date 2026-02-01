Diana Riveros asume el legado de Diógenes Quintero Amaya en Catatumbo

En un homenaje en Ocaña, Diana Riveros anunció que dará continuidad al proyecto político y social que lideraba Diógenes Quintero Amaya, fallecido el 28 de enero en un accidente aéreo en Norte de Santander. El pronunciamiento llega mientras avanza la investigación del siniestro y con el calendario electoral que conduce a las legislativas del 8 de marzo de 2026.

El anuncio en Ocaña

Riveros habló en el Coliseo Argelino Durán Quintero, durante un acto de despedida con líderes sociales y dirigentes regionales. Su mensaje se centró en la continuidad como compromiso con causas asociadas a paz territorial, desarrollo rural y defensa de comunidades campesinas del Catatumbo, una región donde la agenda pública suele moverse entre necesidades de inversión, presencia estatal y presión de economías ilegales.

Una definición política en plena campaña

En ese mismo evento, Wilmer Carrillo, representante a la Cámara y aspirante al Senado, realizó una entrega simbólica del proyecto e invitó a Riveros a integrar su fórmula a la Cámara de Representantes. En términos prácticos, esa figura busca mantener un equipo y un mensaje en el territorio cuando cambia el liderazgo. Según lo reportado del acto, Riveros aceptó la invitación, lo que convierte el homenaje en un primer paso de orden electoral.

Qué representaba la curul de Quintero

Quintero tenía 36 años y ocupaba una curul de paz en la Cámara con base territorial en el Catatumbo. Desde allí fue vocero regional en temas como sustitución de economías ilícitas, protección de comunidades y gestión de proyectos para el campo. En días posteriores a su muerte, Riveros también pidió que los actos de despedida se realizaran en Cúcuta y Ocaña, dos puntos clave de la vida política y social del nororiente.

Accidente e investigación

El siniestro ocurrió en la ruta Cúcuta-Ocaña del vuelo NSE 8849, operado para Satena. Los reportes iniciales indicaron despegue hacia las 11:42 a. m., llegada estimada 12:05 p. m. y una última comunicación con control aéreo a las 11:54 a. m.. La zona reportada fue un corredor montañoso entre La Playa de Belén y Hacarí, con un balance de 15 fallecidos entre pasajeros y tripulación, sin sobrevivientes.

En adelante, el dato central es este: Riveros pasa del rol familiar al rol político, con una decisión que se medirá rápido, primero en la capacidad de sostener la agenda territorial y después en su lugar dentro de una campaña que ya entró en fase decisiva en Norte de Santander.



