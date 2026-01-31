Este sábado 31 de enero comenzó el periodo oficial para inscribir candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencia de la República. El trámite estará abierto hasta el 13 de marzo de 2026 e incluye también a los comités promotores del voto en blanco. La Registraduría enmarcó este calendario dentro de unas elecciones previstas para el 31 de mayo

Calendario oficial

La Registraduría informó que, entre el 31 de enero y el 13 de marzo, se reciben inscripciones de fórmulas presidenciales (Presidencia y Vicepresidencia) y de comités promotores del voto en blanco. Este es el plazo general del proceso y fija, en la práctica, el punto de partida formal para quienes buscan aparecer en el tarjetón bajo una figura definida.

Regla especial para quienes vayan a consulta el 8 de marzo

Además del plazo general, la entidad estableció una excepción para los aspirantes que resulten escogidos mediante consultas del 8 de marzo. En esos casos, la inscripción podrá realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la declaratoria de resultados, en los términos del artículo 30 de la Ley 1475 de 2011. La lógica es clara: permite que una candidatura se defina en consulta y, aun así, quede habilitada para inscribirse después, sin tener que anticiparse al resultado.

¿Quiénes pueden inscribir candidaturas?

Según la Registraduría, las candidaturas pueden ser inscritas por partidos o movimientos con personería jurídica reconocida por la autoridad electoral, por grupos significativos de ciudadanos, por movimientos sociales o por coaliciones. En el mismo periodo también se habilita la inscripción de promotores del voto en blanco, que sigue su propio procedimiento dentro del calendario.

¿Cómo se hace el trámite?: presencial y con agendamiento

El proceso de inscripción debe hacerse de forma presencial en la sede central de la Registraduría en Bogotá y requiere agendamiento previo por correo electrónico. Este detalle no es menor: el calendario no solo marca fechas, también define el paso administrativo que convierte una aspiración política en una candidatura formalmente inscrita.

¿Qué cambia desde hoy en la campaña?

Con el periodo abierto, el foco se mueve a decisiones verificables: avales, figura de inscripción, conformación de coaliciones y cumplimiento de requisitos. Hay un cierre concreto, el 13 de marzo, y una ventana adicional para quienes salgan de consulta, después del 8 de marzo. En otras palabras, el calendario empieza a ordenar el tablero desde lo institucional: plazos, trámites y reglas que ya no son opcionales.