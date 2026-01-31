CNE aplaza de nuevo decisión sobre consulta de Iván Cepeda

El Consejo Nacional Electoral (CNE) volvió a correr la fecha de su pronunciamiento sobre la participación de Iván Cepeda en la consulta presidencial del 8 de marzo. Aunque la discusión sigue este sábado 31 de enero, la decisión se comunicará en audiencia pública el lunes 2 de febrero, en medio de recusaciones, solicitudes de revocatoria y demandas contra la inscripción.

Un caso que ya es calendario

El aplazamiento llega cuando la organización de las consultas entra en una fase sensible: definir candidaturas incide en el diseño e impresión de tarjetones, la distribución del material y la logística de mesas, incluidas las del exterior. Por eso, lo que empezó como una disputa política terminó convertido en una presión directa por certeza jurídica para cerrar tiempos y procesos.

¿Qué se discute? y ¿por qué importa?

El punto central es si Cepeda quedó impedido por haber participado en una consulta en octubre de 2025, y si esa jornada debe leerse como interna o interpartidista. La diferencia no es menor: de esa calificación depende si puede volver a competir en marzo bajo una coalición distinta, según las reglas que aplican a quienes ya pasaron por una consulta previa.

La discusión se cruza con antecedentes recientes. Por ejemplo, en el caso de Daniel Quintero, la Registraduría negó su participación en la consulta de marzo argumentando precisamente el debate sobre la consulta anterior.

El trámite dentro del CNE: comisión y recusaciones

El expediente viene siendo revisado por una comisión de estudio integrada por tres magistrados, encargada de recopilar antecedentes y preparar el análisis para la Sala Plena. En paralelo, el proceso se atravesó por recusaciones contra ponentes, un trámite que terminó extendiendo el cronograma. El resultado, por ahora, es un esquema en dos tiempos: discusión el sábado y decisión pública el lunes.

Demandas y solicitudes de revocatoria

Además del debate interno, hay peticiones externas para revocar la inscripción. Entre ellas, una solicitud del congresista Hernán Cadavid, que citó la Ley 1475 de 2011. También se anunció una demanda de la congresista Katherine Miranda, con el argumento de que la regla debe aplicarse de forma estricta a quienes ya participaron en una consulta.

La presión de las fechas clave

A la discusión se sumó una carta conjunta de Registraduría, Procuraduría y Contraloría pidiendo una definición rápida. En esa comunicación se mencionan hitos del calendario como el 6 de febrero para trámites y producción de material electoral, y el 2 de marzo como inicio de jornadas en el exterior. En la práctica, el fallo del CNE no solo define el futuro de un precandidato: también determina cuánto margen real queda para organizar la elección sin más cambios de última hora.