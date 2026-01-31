Calendario electoral 2026 en Colombia: estas son las fechas oficiales

Colombia ya entró oficialmente en modo electoral. La Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer el calendario con las fechas clave para las elecciones de Congreso y Presidencia de la República de 2026, un proceso que se extenderá por varios meses y que definirá el rumbo político del país entre 2026 y 2030.

El cronograma establece los plazos para inscripción de candidaturas, recolección de firmas, cambio de puesto de votación, designación de jurados, propaganda electoral, aplicación de la Ley Seca y realización de escrutinios, tanto en territorio nacional como en el exterior.

A continuación, un resumen práctico de las fechas más importantes que deben tener en cuenta ciudadanos, partidos y candidatos.

Elecciones presidenciales 2026: fechas clave

El proceso para elegir presidente y vicepresidente comenzará formalmente un año antes de la jornada electoral. Según la Registraduría, el 31 de mayo de 2025 inicia la inscripción de comités que respaldan candidaturas por firmas y el periodo para cambiar el lugar de votación por cambio de domicilio.

El 17 de diciembre de 2025 vence el plazo para entregar las firmas de apoyo, mientras que el 21 de enero de 2026 la Registraduría certificará si los candidatos cumplieron con el número exigido.

El 31 de enero de 2026 se abre oficialmente la campaña presidencial y comienza la inscripción de candidatos y promotores del voto en blanco. Ese mismo día se cierra la inclusión de nuevas cédulas en el censo electoral.

Entre otras fechas destacadas están el 28 de febrero, cuando inicia la propaganda electoral en prensa y radio, y el 31 de marzo, último día para cambiar el puesto de votación y para definir el censo electoral, tanto en Colombia como en el exterior.

La elección presidencial se realizará el domingo 31 de mayo de 2026, con escrutinios desde las 4:00 p.m. y aplicación de la Ley Seca desde la tarde del día anterior.

Elecciones de Congreso: el primer gran reto electoral

Antes de la presidencial, los colombianos acudirán a las urnas para elegir Senado y Cámara. El calendario del Congreso arranca el 8 de noviembre de 2025, fecha límite para el registro de comités y el inicio del periodo de inscripción de candidatos.

El 8 de enero de 2026 se cierra la inscripción de cédulas, y el 26 de febrero se publican los listados oficiales de jurados de votación.

La votación en el exterior comenzará el 2 de marzo de 2026, mientras que en Colombia la jornada electoral será el domingo 8 de marzo, con inicio de escrutinios a las 4:00 p.m. La Ley Seca aplicará desde el sábado 7 de marzo en la noche.

Jurados, Ley Seca y escrutinios

Para ambas elecciones, la designación de jurados de votación deberá realizarse máximo 15 días antes de cada jornada, y los listados se publicarán oficialmente para consulta ciudadana.

La Ley Seca comenzará el sábado previo a cada elección y se levantará en la mañana del día siguiente. Los escrutinios se extenderán durante varios días, con revisión municipal, departamental y nacional.

¿Por qué es clave conocer el calendario?

La Registraduría recordó que estas fechas son obligatorias y determinan derechos como votar, postularse, cambiar de puesto de votación o ejercer control electoral. Estar informado permite evitar sanciones, perder plazos o quedar por fuera del proceso democrático.

El calendario completo está disponible en los canales oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil.