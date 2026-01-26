¿Cómo se moverían las 13 curules del Valle en 2026?

El Valle del Cauca elegirá 13 representantes a la Cámara el 8 de marzo de 2026. Con los datos disponibles antes del cierre definitivo de listas, Kienyke hizo una simulación para estimar qué partidos arrancan mejor posicionados y cuáles curules podrían definirse por márgenes estrechos.

¿Cómo se hizo esta predicción?

La simulación parte de cuatro señales. Primero, el “piso” de cada lista según su desempeño regional anterior. Segundo, una “señal nacional” tomada de intención de voto al Senado para capturar si el ambiente se polariza o se mantiene local. Tercero, un factor de retención que premia continuidad y castiga listas sin memoria electoral. Cuarto, un ajuste de maquinaria para reflejar capacidad territorial. Con esa mezcla se estima un porcentaje por lista y se reparten curules con cifra repartidora. En listas preferentes, el modelo puede aproximar cuántas curules gana una lista, pero no puede asegurar qué nombres se quedan con ellas sin voto por candidato.

El mapa probable de curules en el Valle

En el escenario central del modelo, el reparto más consistente queda así

Pacto Histórico 5 a 6 curules



Centro Democrático 2 a 3 curules



Partido de la U 2 curules



Liberal y aliados 1 a 2 curules



Bloque CR, CJL, Liga 1 curul



Verde 0 a 1 curul



Dos asientos aparecen como “bisagra”. Uno, la última curul que se mueve entre Verde y el sexto escaño del Pacto, cuando el voto se vuelve más local. Dos, la segunda curul liberal, que suele caer si el voto se nacionaliza y Centro Democrático sube a 3.