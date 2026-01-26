¿Cómo se moverían las 13 curules del Valle en 2026?

El Valle del Cauca elegirá 13 representantes a la Cámara el 8 de marzo de 2026. Con los datos disponibles antes del cierre definitivo de listas, Kienyke hizo una simulación para estimar qué partidos arrancan mejor posicionados y cuáles curules podrían definirse por márgenes estrechos.
¿Cómo se hizo esta predicción?
La simulación parte de cuatro señales. Primero, el “piso” de cada lista según su desempeño regional anterior. Segundo, una “señal nacional” tomada de intención de voto al Senado para capturar si el ambiente se polariza o se mantiene local. Tercero, un factor de retención que premia continuidad y castiga listas sin memoria electoral. Cuarto, un ajuste de maquinaria para reflejar capacidad territorial. Con esa mezcla se estima un porcentaje por lista y se reparten curules con cifra repartidora. En listas preferentes, el modelo puede aproximar cuántas curules gana una lista, pero no puede asegurar qué nombres se quedan con ellas sin voto por candidato.
El mapa probable de curules en el Valle
En el escenario central del modelo, el reparto más consistente queda así
- Pacto Histórico 5 a 6 curules
- Centro Democrático 2 a 3 curules
- Partido de la U 2 curules
- Liberal y aliados 1 a 2 curules
- Bloque CR, CJL, Liga 1 curul
- Verde 0 a 1 curul
Dos asientos aparecen como “bisagra”. Uno, la última curul que se mueve entre Verde y el sexto escaño del Pacto, cuando el voto se vuelve más local. Dos, la segunda curul liberal, que suele caer si el voto se nacionaliza y Centro Democrático sube a 3.
¿Quiénes son?
A continuación, los nombres que hoy aparecen con ventaja según la simulación y la lógica electoral de cada lista. En listas preferentes, se trata de probables por ser cabezas visibles, tener estructura o ser repitentes.
Pacto Histórico
Lista no preferente, por lo que el orden define. Con 6 curules, entrarían los seis primeros renglones
-
Alfredo Mondragón. Repitente y ancla de lista. Alta probabilidad si el Pacto se mantiene en 5 o 6
- Ana Leidy Erazo. Renglón alto en lista cerrada, entra si el Pacto conserva 6
- Jorge Augusto Palacio. Renglón alto, perfil de entrada por lista cerrada
- Laura Isabel Vera. Renglón alto, depende del tamaño final del Pacto
- Carlos Eduardo Arizabaleta. Entra en escenarios de 6 curules
- Paola Andrea Quiñones. Es la curul más sensible dentro del Pacto, suele ser la primera que se cae si el voto se regionaliza
Centro Democrático
Lista preferente, define el voto interno. Con 2 curules, los más opcionados por cabeza de tarjetón y tracción de lista son
-
Santiago Castro. Figura de arranque, depende de convertir ambiente nacional en voto preferente local
- Alejandra Cifuentes. Competitiva para segundo cupo si la lista sostiene dos curules
Si la lista sube a 3 en escenario nacionalizado
- Jair Cárdenas. Se vuelve el tercero en disputa interna
Partido de la U
Preferente con un ancla clara
-
Víctor Manuel Salcedo. Repitente, principal garantía de curul por continuidad
Segundo cupo en competencia interna
- Yuly Zamantha Montaño y Ladislao Liñán. Nombres que entran a la pelea por posicionamiento dentro de lista y redes territoriales
Liberal y aliados
Preferente y sensible a la nacionalización del voto
-
Manuel Laureano Torres. Probable cabeza competitiva si la coalición conserva 1 o 2
- John Jairo Gómez. Compite por el segundo cupo, que es la curul más frágil del bloque
Bloque CR, CJL, Liga
Preferente, con repitente como ancla
-
Hernando González. Repitente, aparece como el nombre con mayor estabilidad para asegurar el cupo del bloque
Verde
Solo entra con fuerza si el escenario se vuelve más regional
- Andrés Felipe Ramírez y Juan Carlos Ceballos. Su disputa es por sostener umbral y capturar la última curul
La fotografía del Valle muestra un liderazgo del Pacto y una pelea cerrada por las curules finales, donde pequeños cambios de participación pueden mover un escaño entre listas medianas. En adelante, la señal decisiva no será solo el tamaño de cada lista, sino la capacidad de sus campañas de activar voto preferente, especialmente en Centro Democrático, La U, Liberal y Verde, donde la pelea real es interna y se define candidato por candidato.