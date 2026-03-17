Inicio
Bogotá

Pico y placa Bogotá hoy 17 de marzo: placas y horarios

Mar, 17/03/2026 - 05:55
Estas son las restricciones de movilidad para este martes en Bogotá
pico y placa-bogotá
Créditos:
Alcaldía de Bogotá

La medida de pico y placa en Bogotá hoy 17 de marzo de 2026 aplica según el calendario de la Secretaría Distrital de Movilidad. Revise las restricciones antes de movilizarse.

Vehículos particulares

  • Pueden circular: placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

  • Tienen restricción: placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

  • Horario: de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

Taxis

  • Pueden circular: placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0

  • Horario: de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Pico y Placa Solidario

Los conductores que requieran circular sin restricción pueden acceder al Pico y Placa Solidario, un permiso pago habilitado por la Secretaría Distrital de Movilidad.

El trámite se realiza únicamente en el sitio oficial:
👉 www.movilidadbogota.gov.co

El pago debe hacerse por PSE dentro de la plataforma.

Advertencia por páginas falsas

Las autoridades alertan sobre sitios fraudulentos que ofrecen este servicio.

El único canal autorizado es la web oficial de la Secretaría de Movilidad. No realice pagos en enlaces externos ni con intermediarios.

Recomendación

Verifique el último dígito de su placa antes de salir. El incumplimiento del pico y placa puede generar sanción económica e inmovilización del vehículo.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Pico y placa
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Bogotá
Pico y placa Bogotá hoy 17 de marzo: placas y horarios
pico y placa-bogotá
Estas son las restricciones de movilidad para este martes en Bogotá
Mundo
Diosdado Cabello afirmó que el chavismo no está “arrinconado” ni en retirada
Diosdado Cabello.
El funcionario instó a las autoridades y miembros del PSUV a seguir en la calle.
Colombia
JEP acusa a 8 exmilitares de crímenes de lesa humanidad
Jep acusa exmilitares
La JEP acusó a 8 exmilitares y los responsabilizó de crímenes en contra de pueblos indígenas y comunidades campesinas en el Pacífico.
Política
Entre académicos y viejos conocidos: así armó Fajardo su equipo programático
Entre académicos y viejos conocidos: así armó Fajardo su equipo programático
El afiche de Sergio Fajardo mezcla académicos, economistas y figuras de confianza de Antioquia y Bogotá. Esa combinación dice bastante sobre su apuesta.