La medida de pico y placa en Bogotá hoy 17 de marzo de 2026 aplica según el calendario de la Secretaría Distrital de Movilidad. Revise las restricciones antes de movilizarse.

Vehículos particulares

Pueden circular: placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Tienen restricción: placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Horario: de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

Taxis

Pueden circular: placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0

Horario: de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Pico y Placa Solidario

Los conductores que requieran circular sin restricción pueden acceder al Pico y Placa Solidario, un permiso pago habilitado por la Secretaría Distrital de Movilidad.

El trámite se realiza únicamente en el sitio oficial:

👉 www.movilidadbogota.gov.co

El pago debe hacerse por PSE dentro de la plataforma.

Advertencia por páginas falsas

Las autoridades alertan sobre sitios fraudulentos que ofrecen este servicio.

El único canal autorizado es la web oficial de la Secretaría de Movilidad. No realice pagos en enlaces externos ni con intermediarios.

Recomendación

Verifique el último dígito de su placa antes de salir. El incumplimiento del pico y placa puede generar sanción económica e inmovilización del vehículo.