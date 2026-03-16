Luis Carlos Reyes ya no será la fórmula vicepresidencial de Mauricio Lizcano

El candidato presidencial Mauricio Lizcano anunció que Luis Carlos Reyes no continuará como su fórmula vicepresidencial, al menos de manera inmediata, debido a complicaciones en el embarazo de su esposa que requieren atención prioritaria de su familia.

El anuncio fue realizado a través de un video publicado en redes sociales, en el que Lizcano explicó que recibió una llamada de Reyes informándole sobre la situación médica. Según detalló, el embarazo de su esposa, Isabela Reyes, ya estaba catalogado como de alto riesgo y en los últimos días presentó nuevas complicaciones que obligan a extremar los cuidados durante las próximas semanas.

“Después de analizarlo mucho y hablarlo con él, le he pedido que el mejor mensaje que le podamos dar a Colombia es que él se dedique a atender a su familia en estos días”, afirmó el candidato presidencial.

Lizcano explicó que la decisión fue tomada tras reflexionar sobre la importancia de priorizar la vida familiar en situaciones complejas. En su mensaje, recordó su propia experiencia personal como padre de cinco hijos y mencionó que su esposa también atravesó un embarazo de alto riesgo, lo que le permitió dimensionar el momento que atraviesa Reyes.

“Como padre de cinco hijos y habiendo vivido un embarazo de alto riesgo en mi familia, me parece que no tiene sentido enviar un mensaje de poner una campaña por encima de la propia familia”, señaló.

El candidato reconoció que la salida de Reyes representa un golpe para su campaña presidencial, ya que era una de las figuras clave dentro del equipo político. No obstante, expresó su esperanza de que, una vez superada la situación familiar, el economista pueda volver a participar en el proyecto político en otros roles dentro de un eventual gobierno o incluso dentro de la misma campaña.

“Espero que más adelante, con sus condiciones y con su liderazgo, nos pueda acompañar en otros roles en el gobierno o en la misma campaña”, indicó Lizcano.

Durante su mensaje, el aspirante presidencial también envió un mensaje de apoyo a la familia de Reyes y expresó sus deseos de pronta recuperación para Isabela.

Finalmente, Lizcano confirmó que en los próximos días anunciará quién será la persona que lo acompañará como fórmula vicepresidencial. De acuerdo con la normativa electoral, el candidato tiene plazo hasta el viernes para oficializar ese nombre. Mientras tanto, la campaña continuará con su agenda política a la espera de definir el nuevo compañero de fórmula.