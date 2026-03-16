Escrutinio del Congreso: Cámara ya muestra cierres, Senado sigue pendiente

El escrutinio de las elecciones legislativas ya empezó a dejar decisiones con efectos jurídicos en una parte del país, pero el resultado nacional todavía no está completo. Este 16 de marzo, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, informó que ya fueron declaradas las elecciones de Cámara en 19 departamentos y Bogotá, además de ocho de las 16 curules de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep). En cambio, el escrutinio nacional del Senado sigue sin arrancar porque aún no termina de consolidarse la votación del exterior.

Cámara ya empezó a cerrarse en varias regiones

La novedad más concreta de la jornada está en la Cámara de Representantes. Según explicó Quiroz, ya hay declaratoria de elección en 19 de los 32 departamentos y en Bogotá, lo que significa que en esos territorios el proceso dejó de estar en el terreno del conteo preliminar y pasó a una etapa formal del escrutinio. En las Citrep, además, ya fueron declaradas ocho curules, mientras las demás siguen en revisión.

El punto que sigue abierto está en el Senado

La otra cara del proceso está en la elección nacional de Senado. El presidente del CNE dijo que ese escrutinio todavía no comienza porque sigue pendiente la consolidación de la votación de colombianos en el exterior. También evitó dar una fecha de cierre y advirtió que fijar un día exacto por ahora sería irresponsable.

¿Por qué esto sí cambia la lectura del resultado?

La diferencia importa porque el preconteo no es el resultado oficial de la elección. La Registraduría recuerda que los datos divulgados la noche de la votación tienen carácter informativo y no valor jurídico vinculante. El resultado legal solo se conoce cuando termina el escrutinio, que está a cargo de las comisiones escrutadoras y del propio CNE. Por eso, aunque la opinión pública ya tenga una foto política del nuevo Congreso, el Senado todavía no puede darse por cerrado en términos jurídicos.

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¿Qué deja la foto de este 16 de marzo?

Por ahora, el balance es desigual: la Cámara ya muestra resultados declarados en una parte importante del país, mientras el Senado nacional sigue esperando el paso previo que permita entrar a su revisión definitiva. Eso no significa que el proceso esté detenido, pero sí que el cierre completo de las legislativas todavía no ha llegado. La elección, en otras palabras, ya dejó decisiones firmes en algunos frentes, pero aún no ofrece una fotografía final de todo el tablero nacional.