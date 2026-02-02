Ideam advierte por clima extremo y lluvias intensas en Colombia

El comportamiento del clima en Colombia durante febrero de 2026 estará marcado por episodios de lluvias intensas, posibles tormentas eléctricas y fuertes vientos, según el más reciente informe divulgado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). La entidad hizo un llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de prevención ante estos fenómenos.

Desde el inicio del mes, varias regiones del país ya han experimentado condiciones meteorológicas adversas. De acuerdo con el reporte oficial, el 1 de febrero de 2026 se registraron precipitaciones significativas en departamentos como La Guajira, Magdalena, Cesar, norte del Atlántico y Córdoba, así como en el centro y occidente de Antioquia, el sur de Santander, el occidente y norte del Meta, el sur de Casanare, además de Guaviare, Guainía y Vaupés.

Panorama climático por regiones

El Ideam informó que durante la tarde del domingo se presentaron fuertes lluvias en amplias zonas del territorio nacional, incluso en sectores del mar Caribe y del océano Pacífico, lo que generó alta nubosidad y episodios de precipitación continua.

No obstante, el escenario climático podría mostrar algunos cambios en regiones específicas. En su informe más reciente, la entidad indicó que a partir del fin de semana se espera una disminución de las lluvias en la región Amazónica, especialmente en los departamentos de Putumayo, Caquetá y el Trapecio Amazónico.

En cuanto a la región Insular, el pronóstico señala cielo parcialmente nublado, con la posibilidad de lluvias de baja a moderada intensidad, sin que se descarten variaciones en las condiciones atmosféricas.

Recomendaciones ante tormentas eléctricas y vientos fuertes

Además del pronóstico, el Ideam reiteró una serie de recomendaciones clave para reducir los riesgos asociados a tormentas eléctricas, vendavales y lluvias intensas. Entre las principales medidas se destaca la importancia de buscar refugio seguro y evitar permanecer en zonas abiertas, bajo árboles o cerca de estructuras metálicas altas, que pueden atraer descargas eléctricas.

La entidad también aconseja revisar el estado de las edificaciones, especialmente aquellas con riesgo de colapso, y mantener en buen estado los techos, canales bajantes y sumideros, con el fin de prevenir inundaciones y daños estructurales durante las precipitaciones.

Aunque algunas regiones podrían experimentar una reducción temporal de las lluvias, el Ideam advirtió que continuará realizando un monitoreo constante del clima y que en los próximos días se divulgarán nuevas actualizaciones sobre la situación meteorológica en el país.

Conocer y seguir los pronósticos oficiales del Ideam resulta fundamental no solo para anticiparse a los cambios del clima, sino también para reforzar la preparación y respuesta frente a eventos como tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales, que podrían afectar a distintas zonas de Colombia durante febrero.