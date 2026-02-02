El Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó la inscripción de la lista del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca. La decisión se adoptó dentro de un trámite de revocatoria que ya estaba en curso y, según lo divulgado en reportes regionales, deja a la lista por ahora por fuera de competencia mientras se resuelven los recursos administrativos.

La base: el límite del 15%

El debate gira alrededor de la regla constitucional del 15% para presentar listas en coalición. El artículo 262 establece que los partidos con personería jurídica solo pueden inscribir listas coaligadas si, sumados, obtuvieron "hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos" en la circunscripción, en la elección anterior. En este caso, el punto no fue una inhabilidad individual de candidatos, sino si la coalición cumplía esa condición y, por tanto, si la inscripción podía sostenerse. (Constitución, art. 262)

¿Cómo avanzó el expediente en Valle?

El procedimiento se activó tras una solicitud presentada por Nicolás Farfán Namén, en la que pidió revisar inscripciones de listas en varias circunscripciones, incluida la del Valle, con base en la lectura del 15% y otros elementos del régimen electoral. En el trámite, el despacho sustanciador ordenó recolectar y verificar pruebas sobre los resultados de la elección previa, con soportes como formularios E-26, certificaciones y documentación oficial para establecer el total de votos válidos y la votación por organización política. También se surtieron traslados y comunicaciones para garantizar contradicción y defensa de los movimientos involucrados, y en autos posteriores se incorporaron las pruebas recaudadas y se precisó la coalición que avalaba la lista en el departamento.

¿Qué sigue? y ¿qué efectos tiene?

De acuerdo con lo divulgado sobre la determinación, el CNE dejó sin efectos el acto administrativo de inscripción al considerar configurada la causal asociada al umbral del 15%. El reporte regional señala que procede recurso de reposición dentro de los términos legales, antes de que la medida quede en firme. En la práctica, eso mantiene abierto el caso en sede administrativa, a la espera de los argumentos y del análisis del expediente.

Lea aquí: Colombia busca recomponer la alianza antidrogas con Estados Unidos

Un caso local con eco nacional

Aunque el impacto inmediato se concentra en el Valle del Cauca, la discusión no es aislada. Desde enero se conocían solicitudes para revisar y eventualmente revocar listas vinculadas al Pacto Histórico en distintas circunscripciones. En ese contexto, la decisión sirve como señal de cómo el CNE está aplicando las reglas de coalición y la verificación de inscripciones de cara al escenario electoral de 2026.