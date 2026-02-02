Hombre disparó una escopeta desde su casa en Engativá y fue capturado

La tranquilidad del barrio Las Ferias, en la localidad de Engativá, se vio abruptamente interrumpida durante el último fin de semana tras un grave incidente con arma de fuego que quedó registrado en video y derivó en la captura de un hombre de 54 años por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá.
El episodio ocurrió cuando varios residentes escucharon detonaciones provenientes de una vivienda. Minutos después, un video grabado por una vecina comenzó a circular en redes sociales, generando alarma entre la comunidad y activando la reacción de las autoridades.
El video que encendió las alertas
Las imágenes muestran al hombre asomado por la ventana de su casa, desde donde accionó una escopeta y realizó al menos un disparo al aire. En la grabación se escucha a una mujer advertirle que todo estaba siendo grabado y que ya se había realizado el llamado a la línea de emergencias 123.
La difusión del material audiovisual permitió a la Policía actuar con rapidez y desplazarse hasta el lugar de los hechos para verificar la situación.
De acuerdo con el informe oficial, al llegar al sitio los uniformados encontraron al hombre en el exterior del inmueble, aún con el arma de fuego en su poder. Al percatarse de la presencia policial, intentó ingresar nuevamente a la vivienda para evadir el procedimiento, pero fue interceptado de inmediato.
Durante la verificación, los policías le solicitaron los documentos que acreditaran la tenencia o el porte legal del arma, ante lo cual el individuo reconoció no contar con ningún permiso.
En una inspección posterior realizada en la vivienda, las autoridades incautaron dos escopetas y 13 cartuchos, elementos que fueron puestos a disposición de la autoridad competente.
El hombre fue capturado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y quedó a la espera de que la justicia defina su situación jurídica. Hasta ahora, no se reportan personas heridas ni daños materiales relacionados con este hecho.
Otro procedimiento similar en Ciudad Bolívar
Este caso se conoció un día después de otro operativo en la localidad de Ciudad Bolívar, donde un hombre de 35 años fue capturado tras reportes ciudadanos que alertaban sobre disparos en una cancha de fútbol.
Según la Policía, el sujeto intentó huir al notar la llegada de los uniformados, pero tras un registro le fue hallada una escopeta calibre 16, motivo por el cual también fue dejado a disposición de las autoridades judiciales.
Ambos hechos se presentan en un contexto en el que Bogotá mantiene suspendidos los permisos para el porte de armas de fuego y armas traumáticas. La medida fue establecida por la Brigada 13 del Ejército, mediante la Resolución 00000248, y rige desde las 00:00 horas del 1 de enero hasta las 24:00 horas del 31 de diciembre del presente año.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier comportamiento que represente un riesgo y recordaron que el uso ilegal de armas pone en peligro la vida y la seguridad colectiva.