Hombre disparó una escopeta desde su casa en Engativá y fue capturado

La tranquilidad del barrio Las Ferias, en la localidad de Engativá, se vio abruptamente interrumpida durante el último fin de semana tras un grave incidente con arma de fuego que quedó registrado en video y derivó en la captura de un hombre de 54 años por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El episodio ocurrió cuando varios residentes escucharon detonaciones provenientes de una vivienda. Minutos después, un video grabado por una vecina comenzó a circular en redes sociales, generando alarma entre la comunidad y activando la reacción de las autoridades.

El video que encendió las alertas

Las imágenes muestran al hombre asomado por la ventana de su casa, desde donde accionó una escopeta y realizó al menos un disparo al aire. En la grabación se escucha a una mujer advertirle que todo estaba siendo grabado y que ya se había realizado el llamado a la línea de emergencias 123.

La difusión del material audiovisual permitió a la Policía actuar con rapidez y desplazarse hasta el lugar de los hechos para verificar la situación.

De acuerdo con el informe oficial, al llegar al sitio los uniformados encontraron al hombre en el exterior del inmueble, aún con el arma de fuego en su poder. Al percatarse de la presencia policial, intentó ingresar nuevamente a la vivienda para evadir el procedimiento, pero fue interceptado de inmediato.

Durante la verificación, los policías le solicitaron los documentos que acreditaran la tenencia o el porte legal del arma, ante lo cual el individuo reconoció no contar con ningún permiso.