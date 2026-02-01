Renuncia director de la cárcel de Neiva tras atentado en que murió su hijo

El director del establecimiento penitenciario de Neiva, Édgar Rodríguez Muñoz, presentó su renuncia semanas después del ataque armado ocurrido el 13 de enero. La investigación sigue en manos de la Fiscalía y la Policía Nacional, mientras varias entidades revisan medidas de seguridad para el personal del sistema carcelario.

Renuncia y relevo institucional

La dimisión se comunicó al interior del INPEC con un mensaje en el que Rodríguez expuso motivos personales ligados a lo ocurrido en enero. Su salida deja abierta la designación de un reemplazo y obliga a asegurar continuidad administrativa en el penal, en un momento de alta presión por la seguridad de los equipos directivos.

¿Qué se sabe del ataque?

El atentado ocurrió en la vía Neiva - Rivera. Hombres en motocicleta atacaron el vehículo en el que se movilizaban el director, su hijo Ismael Rodríguez y el subdirector del penal, Renato Solano Osorio. El menor murió ese mismo día. Solano resultó herido y falleció el 21 de enero, según reportes de las autoridades sobre la evolución del caso.

Investigación y reacción operativa

Tras el hecho, la Fiscalía General de la Nación conformó un equipo especializado con el CTI y apoyo de la Policía para avanzar en recolección de información, entrevistas y verificación de rutas y responsables. En paralelo, la Alcaldía de Neiva y la Gobernación del Huila anunciaron una recompensa de hasta $50 millones por información que conduzca a la identificación y captura de los autores, además de controles y cierres puntuales en corredores viales bajo la figura de "Operación Candado".

Protección en revisión y contexto de amenazas

La Defensoría del Pueblo pidió fortalecer medidas de prevención y protección para funcionarios penitenciarios, con énfasis en acciones sostenidas y no solo reactivas. La Procuraduría anunció actuaciones preventivas para revisar condiciones de seguridad en el departamento. El caso ocurre en un contexto en el que, de acuerdo con cifras divulgadas públicamente, se han reportado atentados, asesinatos y un volumen alto de amenazas contra personal del sistema carcelario en los últimos años.

Más allá del relevo en la dirección del penal, el episodio vuelve a plantear un reto institucional: la seguridad penitenciaria no se juega solo dentro de las cárceles. El avance de la investigación y los ajustes a los esquemas de protección, especialmente para directivos y sus familias, serán claves para medir si la respuesta estatal logra pasar de la urgencia a una estrategia sostenida.